Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!

Piyasalarda “şahin” olarak yorumlanan bu mesajlar, altındaki yukarı yönlü hareketin hız kesmesine neden oldu. Uzmanlar, yüksek faiz beklentisinin dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor. FED mesajları piyasayı etkilediABD Merkez Bankası’nın nisan toplantısına ait tutanaklarda, üyelerin büyük bölümünün enflasyon baskısının sürmesi halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğini değerlendirdiği görüldü. Bazı üyelerin ise “gevşeme” mesajlarından uzaklaşılması gerektiğini savunduğu belirtildi.Piyasalarda “şahin” olarak yorumlanan bu mesajlar, altındaki yukarı yönlü hareketin hız kesmesine neden oldu. Uzmanlar, yüksek faiz beklentisinin dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor.