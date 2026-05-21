  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çinli BYD'yi beklerken Alman devi Manisa kararını duyurdu: Devreye alıyoruz, Türkiye kilit merkez olacak O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama uzmanı yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı Küresel haydut Trump’a tam da bu yakışır! ‘O ülkeye gidip başbakan adayı olacağım’ Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi Uzmanı özellikle uyardı! Kurban keserken bu yaralanmalara dikkat 'Yollar ayrılıyor' diyerek duyurdular: Galatasaray'a talih kuşu kondu! 'Koşun gelin alın' Savaştan son dakika açıklaması yaptılar! 'Bir yerleşim birimini daha ele geçirdik' Ortaya çıktı: Atletico Madrid can sıktı! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray Türkiye sessiz ve derinden ilerliyor: Yeni savaş gemisi ortaya çıktı Bu yağ saçları güçlendirip dökülmesini engelliyor: Resmen Rapunzel gibi güçlü ve upuzun oluyor! Duyan satın alıyor
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başlasa da FED’in “faiz artışı” sinyali piyasada dengeleri değiştirdi. Ons altın 4.538 dolar, gram altın ise 6.655 TL seviyesinde işlem görürken, yatırımcıların gözü Orta Doğu’daki gelişmelere çevrildi.

1
#1
Foto - Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın mesajları altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Orta Doğu’da artan diplomatik temaslar ve FED’in yayımladığı son toplantı tutanakları, değerli metallerde yön arayışını hızlandırdı.

#2
Foto - Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın mesajları altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Orta Doğu’da artan diplomatik temaslar ve FED’in yayımladığı son toplantı tutanakları, değerli metallerde yön arayışını hızlandırdı. 21 Mayıs 2026 sabahında ons altın 4.538 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın fiyatı ise 6.655 TL’den güne başladı. Dün gün içinde sert satış baskısıyla 4.453 dolara kadar gerileyen ons altın, akşam saatlerinde toparlanarak günü yüzde 1,37 yükselişle 4.543 dolardan tamamladı. 21 Mayıs 2026 sabahında ons altın 4.538 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın fiyatı ise 6.655 TL’den güne başladı. Dün gün içinde sert satış baskısıyla 4.453 dolara kadar gerileyen ons altın, akşam saatlerinde toparlanarak günü yüzde 1,37 yükselişle 4.543 dolardan tamamladı.

#3
Foto - Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!

FED mesajları piyasayı etkiledi ABD Merkez Bankası’nın nisan toplantısına ait tutanaklarda, üyelerin büyük bölümünün enflasyon baskısının sürmesi halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğini değerlendirdiği görüldü. Bazı üyelerin ise “gevşeme” mesajlarından uzaklaşılması gerektiğini savunduğu belirtildi.

#4
Foto - Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!

Piyasalarda “şahin” olarak yorumlanan bu mesajlar, altındaki yukarı yönlü hareketin hız kesmesine neden oldu. Uzmanlar, yüksek faiz beklentisinin dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor. FED mesajları piyasayı etkilediABD Merkez Bankası’nın nisan toplantısına ait tutanaklarda, üyelerin büyük bölümünün enflasyon baskısının sürmesi halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğini değerlendirdiği görüldü. Bazı üyelerin ise “gevşeme” mesajlarından uzaklaşılması gerektiğini savunduğu belirtildi.Piyasalarda “şahin” olarak yorumlanan bu mesajlar, altındaki yukarı yönlü hareketin hız kesmesine neden oldu. Uzmanlar, yüksek faiz beklentisinin dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

#5
Foto - Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!

Petrol fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti ABD Başkanı Donald Trump tarafından İran ile müzakerelerde “son aşamaya gelindiği” yönünde yapılan açıklamalar, piyasalarda iyimserliği artırdı. Bu gelişme petrol fiyatlarında sert geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

#6
Foto - Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!

Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,50 doları gördükten sonra bugün sabah saatlerinde 105,50 dolar seviyelerine kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi, altın tarafında tepki alımlarını destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

#7
Foto - Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!

Petrol fiyatlarındaki düşüş dikkat çektiABD Başkanı Donald Trump tarafından İran ile müzakerelerde “son aşamaya gelindiği” yönünde yapılan açıklamalar, piyasalarda iyimserliği artırdı. Bu gelişme petrol fiyatlarında sert geri çekilmeyi beraberinde getirdi.Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,50 doları gördükten sonra bugün sabah saatlerinde 105,50 dolar seviyelerine kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi, altın tarafında tepki alımlarını destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

#8
Foto - Piyasalar bu kararla çalkalanıyor: Altın fiyatlarında yeni endişe dalgası!

Kapalıçarşı’da son durum Fiziki altın tarafında da hareketlilik sürüyor. Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.678 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 10.885 TL’den satıldı. Kapalıçarşı’da son durumFiziki altın tarafında da hareketlilik sürüyor. Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.678 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 10.885 TL’den satıldı. Analistler, kısa vadede Orta Doğu’dan gelecek haber akışı ile FED üyelerinden gelecek açıklamaların altın fiyatlarında belirleyici olacağını belirtiyor. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen ise ons altında 4.365 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamanın kritik destek, 4.678 dolar seviyesindeki 50 günlük ortalamanın ise önemli direnç noktası olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!
Gündem

Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinden 68 ihbar ulaştı. Valilik, hastanelere ba..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 40. duruşması sona erdi.

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!
Gündem

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama tartışmasının ardından tehditler savurdu. Bir süre s..
İsrail güzel haberi duyurdu! 7 askerimiz vuruldu
Dünya

İsrail güzel haberi duyurdu! 7 askerimiz vuruldu

Terör devleti İsrail ordusu "Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü İHA’nın infilakı sonucu 7 askerimiz yaralandı" ifadeleriyle güzel haberi du..
Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra
Dünya

Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra

Terör devleti İsrail’in faşist bakanı Itamar Ben-Gvir’in, uluslararası sularda korsanlıkla alıkonulan "Küresel Sumud Filosu" aktivistlerine ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23