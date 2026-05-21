İran füzelerini önlemek için mi Alman patriotu geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD-İsrail birlikteliğinin İran'a saldırması sonrası dünya genelinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

İran'dan atılan füzelerin Türkiye topraklarında düşürüldüğü iddiaları sonrasında oluşturulmak istenen provakasyonlara prim vermeyen Türkiye, kararlı duruşu sonrası önemli kazanımlar elde etti.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik füzelerleilgiliaçıklamayapmış ve can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu., Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Brüksel’de dikkat çeken bir panel düzenledi. “Değişen bir güvenlik ortamında Türkiye ve NATO” başlıklı etkinlikte, yeni tehditler karşısında ittifakın dönüşümü ve Türkiye’nin stratejik ağırlığı ele alındı. Panelde Milli Savunma eski bakanı Hulusi Akar bir konuşmayaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, güvenliğin artık yalnızca klasik askeri tehditlerle sınırlı olmadığını söyledi. Yapay zekâ, siber riskler, düzensiz göç ve enerji güvenliğine işaret eden Akar, “Günümüzde güvenlik artık coğrafi sınırlarla kısıtlı değil. İstikrarsızlık hızla yayılıyor.” dedi. Akar ayrıca, “Daha yakın işbirliği içinde olmalı ve yükü paylaşmalıyız.” ifadelerini kullandı.

İran'dan atıldığı ileri sürülen füzelere karşı serinkanlı davranan Türkiye, NATO desteğini yanına çekmeyi başardı. Almanya Türkiye'ye geçici olarak Patriot Hava Savunma Ünitesi ile 150 asker konuşlandıracağını açıkladı. Alman askerleri, NATO'nun güneydoğu kanadının korunmasına katkı sağlayacak.

Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı açıklamada Türkiye'ye gönderilecek bir Patriot Savunma Ünitesi ve 150 asker ile Alman ordusunun "önemli bir NATO müttefiki olan" Türkiye'yi desteklediğini ve "NATO'nun güneydoğu kanadının hava ve füze savunmasına değerli bir katkı" sağladığını kaydetti.

