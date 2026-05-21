Her şey gece saatlerinde yaşandı: Türkiye Korkut hava savunma sistemini aktif etti, ortalık yangın yerine döndü

Tatbikatta GÖKBEY helikopteri, M-60 T1 Tankı, Panter ve Boran obüsleri, TRLG-230 ve Sungur füzeleri, Tayfun, Hisar-A ve Hisar-O Hava Savunma füze sistemleri, KORKUT Hava Savunma Silah Sistemleri, 35 milimetre Modern Çekili Top, Kalkan Hava Savunma Radarı, İhtar İHA Karşı Sistemi, Zırhlı Taktik Araç Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (ZTA-UC), KARAOK Tanksavar Silahı, UMTAS Tanksavar Füzesi, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Sensör Keşif, Radar, Komuta ve KBRN Araçları, SARP Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı, KARAYEL Karinalı Bot, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT), Araca Monte Mayın/EYP Tespit Sistemi (AMMTS), ALKAR 120 milimetre Havan Silah Sistemi, GEZGİN Uydu Terminali, Atış Destek ve Yönlendirme (ADY) Sistemleri, TARAS-II Radyolink Sistemi, Elektronik Devreli EYP Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi, Zırhlı Akaryakıt Tankeri, KBRN Temizleme Dronu, ASLAN İKA, Paramotor, Motosikletli Komando Ekibi, Dragoneye-2, DORUK-2 Elektro-Optik Sensör Sistemleri, Kentsel Arama Kurtarma Aracı, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) Aracı, Mobil Diş Ünitesi, Seyyar Sahra Üniteleri, Konteyner Köpek Kulübesi, TEBER ve MAM-T SİHA Mühimmatı ile, envantere alınması planlanan Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve Kamikaze Sürü Dron gibi muhtelif silah ve sistemleri ilk defa kullanıldı.