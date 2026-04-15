Bulduğu çözüm şaşırttı: 4 binini birden dondurdu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bulduğu çözüm şaşırttı: 4 binini birden dondurdu!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir elma üreticisi olan Ahmet Sarıçiçek, kuyu suyu sıktığı ağaçlarını dondurarak 'zirai dona' karşı önlem aldı.

ÇİÇEKLERİ DONDURDU Türkiye'nin önemli elma üretimi olan ilçelerinden Yahyalı'da çiftçiler, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile ağaçların üzerine su püskürtüp, çiçek/meyve üzerinde buz oluşturma yöntemi olan 'Spring'e başladı.

Soğuk havanın etkisiyle suyun buza dönüştürülüp, çiçek gözünün ısısını artırmayı hedeflendiği yöntem, birçok çiftçi tarafından tercih edildi.

İlçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesi Soğla mevkisinde yaklaşık 4 bin elma ağacının bulunduğu bahçesine 'Spring' sistemi uygulayan Ahmet Sarıçiçek, şöyle konuştu:

"BAHÇEMİZE SPRİNG SİSTEMİ KURDUK" "Bildiğiniz üzere 10-14 Nisan arası uyarıları dikkate alarak don olacağı için bahçemize spring sistemi kurduk. 12 Nisan’da eksi 5 gibi bir rakamla karşılaştık. İnşallah herhangi bir zararla karşı karşıya kalmayız.

Spring sistemi tedbirlerimizi öne aldık. Bahçelerimize uygulamalarımızı yaptık. Ağaçlarımızı, kuyularımızdan çıkan sularla dondurduk. Çiçek gözlerimiz şu anda don."

"BAHÇELERİMİZDE YATIP KALKIYORUZ" Don olayının şu anda ağaçlara ne tür bir zarar verdiğini tespit edemediklerini aktaran Sarıçiçek, "İşin uzmanları tespitlerini yapacaklardır. Yapamayan bahçelerde bence kısmi bir zarar vardır. Bu işlerin detaylı olarak sigorta boyutu da var. Geçen yıl yaklaşık 60-65 ilimizde don olayı olmuştu. Bu yıl da aynı şekilde tekerrür etti. Doğayla zıtlaşmaya gerek yok." dedi.

Önlemlerini alacaklarını belirten Sarıçiçek, szölerini şöyle tamamladı: "İklimlerimiz değişiyor. Biz de elimizden gelen tedbirimizi alarak suyla dondurma yöntemini uyguladık. İnşallah güzel bir sonuç alırız diye ümit ediyoruz. Belirli bir dereceye kadar kuyudan çıkan suyun sıcaklığıyla koruma sağlayabiliyoruz.

4 GÜNDÜR BAHÇEDE NÖBET TUTULUYOR Bu uygulama bölgemizde yoğun olarak kullanılıyor. Çiftçimiz de 4 gündür bahçelerinde nöbetlerini tutuyorlar. Adeta bahçelerimizde yatıp, kalkıyoruz. Çünkü bu bizim rızkımız. Bekleyip üretim yapmak zorundayız."/ kaynak: haber7

