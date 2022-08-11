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Pirinç yüklü tırda kepazelik!

2022-08-11 19:47:56
Pirinç yüklü tırda kepazelik!

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Antalya'ya pirinç yüklü tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, 4 aylık titiz çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Antalya'ya pirinç yüklü tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, 4 aylık titiz çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

#2
Foto - Aksu ilçesinde durdurulan pirinç yüklü tırın şoför kabin bölümünde yapılan aramada 3 ayrı çantada 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Aksu ilçesinde durdurulan pirinç yüklü tırın şoför kabin bölümünde yapılan aramada 3 ayrı çantada 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

#3
Foto - Sürücü M.K. ve yanında bulunan İ.H.İ. gözaltına alındı.

Sürücü M.K. ve yanında bulunan İ.H.İ. gözaltına alındı.

#4
Foto - Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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