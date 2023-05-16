Pirinç tanesi ekmek kapısı oldu! Bu işi yapmak çok zor

Üniversite mezunu Hüseyin Tokdemir, ’Pirinç’ tanesine yazı yazmayı öğrenerek icra etmeye başladığı sanatıyla ekonomik kazanç elde ediyor. Türkiye’de pirinç üzerine yazı yazan ve sayısı 10’u geçmeyen el sanatları ustası yazdıkları pirinci su damlası, kalp gibi objelerin içine yerleştirerek, satışa sunuyor. Türkiye’de pirinç üzerine yazı yazan sayılı kişilerden olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan ve atanamayan 33 yaşındaki Hüseyin Tokdemir, büyük bir özveriyle pirinç tanelerinin üzerinde sanatını icra ederek ekonomik kazanç sağlıyor. Genç usta, oyun hamurunun üzerine koyduğu pirinç tanelerine tek nefeste yazdığı yazılarla dikkat çekiyor. Pirinç üzerine yazılan isimler bir süre kuruduktan sonra özel getirilen cam şişesinin içine bırakılarak, kurutulmuş gül, papatya ile gliserin doldurulduktan Su Damlası, Kalp gibi objelerin içine yerleştirerek rengarenk hediyelik kolyelere dönüştürüyor. Pirince yazı yazmanın Mevlana’dan günümüze geldiğini anımsatan Hüseyin Tokdemir, “Mevlevi kültürüdür. Mevlana tarafından pirincin üzerine, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazılmıştır ve pirincin bereket getirdiğine inanılır. Pirinç tanesi kolye, bereket kolye olarak da bilinir. Biz bunu isme çevirdik. Arkalı önlü isim yazmaya başladık. İsimler, 35 seneye kadar kalıcı oluyor” dedi. Bu sanatın Türkiye’de ki ustasının 10’u geçmediğini ve Doğu Anadolu Bölgesindeki tek ustasının kendisi olduğunu ifade eden Tokdemir, yazılan İsimler kesinlikle silinme yapmıyor. Pirinçle birlikte gerçek kurutulmuş gül ve papatya bırakıyoruz.