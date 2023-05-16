  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
3
Pirinç tanesi ekmek kapısı oldu! Bu işi yapmak çok zor

2023-05-16 11:41:12
Pirinç tanesi ekmek kapısı oldu! Bu işi yapmak çok zor

Erzincan’da 33 yaşındaki el sanatları ustası Hüseyin Tokdemir, büyük bir özveriyle pirinç tanelerinin üzerine isim yazarak ekmek parasını kazanıyor.

#1
Foto - Pirinç tanesi ekmek kapısı oldu! Bu işi yapmak çok zor

Üniversite mezunu Hüseyin Tokdemir, ’Pirinç’ tanesine yazı yazmayı öğrenerek icra etmeye başladığı sanatıyla ekonomik kazanç elde ediyor. Türkiye’de pirinç üzerine yazı yazan ve sayısı 10’u geçmeyen el sanatları ustası yazdıkları pirinci su damlası, kalp gibi objelerin içine yerleştirerek, satışa sunuyor. Türkiye’de pirinç üzerine yazı yazan sayılı kişilerden olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan ve atanamayan 33 yaşındaki Hüseyin Tokdemir, büyük bir özveriyle pirinç tanelerinin üzerinde sanatını icra ederek ekonomik kazanç sağlıyor. Genç usta, oyun hamurunun üzerine koyduğu pirinç tanelerine tek nefeste yazdığı yazılarla dikkat çekiyor. Pirinç üzerine yazılan isimler bir süre kuruduktan sonra özel getirilen cam şişesinin içine bırakılarak, kurutulmuş gül, papatya ile gliserin doldurulduktan Su Damlası, Kalp gibi objelerin içine yerleştirerek rengarenk hediyelik kolyelere dönüştürüyor. Pirince yazı yazmanın Mevlana’dan günümüze geldiğini anımsatan Hüseyin Tokdemir, “Mevlevi kültürüdür. Mevlana tarafından pirincin üzerine, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazılmıştır ve pirincin bereket getirdiğine inanılır. Pirinç tanesi kolye, bereket kolye olarak da bilinir. Biz bunu isme çevirdik. Arkalı önlü isim yazmaya başladık. İsimler, 35 seneye kadar kalıcı oluyor” dedi. Bu sanatın Türkiye’de ki ustasının 10’u geçmediğini ve Doğu Anadolu Bölgesindeki tek ustasının kendisi olduğunu ifade eden Tokdemir, yazılan İsimler kesinlikle silinme yapmıyor. Pirinçle birlikte gerçek kurutulmuş gül ve papatya bırakıyoruz.

#2
Foto - Pirinç tanesi ekmek kapısı oldu! Bu işi yapmak çok zor

Sanatın yapılışından bahseden Tokdemir, “Bildiğimiz pilavlık pirinç tanelerini alıyoruz. Çocukların oyun oynadığı oyun hamurlarına pirinci sabitliyoruz. Derin nefes aldıktan sonra tek nefeste pirincin üzerine yazı yazıyoruz. Kuruduktan sonra küçük cam şişenin içine koyuyoruz. İçerisine bir de gül, papatya gibi çiçekler koyuyoruz. Sıvı olarak da çoğu kişinin su olarak yanlış bildiği bir şey var. Su olsa pirinç şişer ve patlar. Sıvı olarak gliserin dolduruyoruz. Gliserin de pirincin şişmesini ve patlamasını önlüyor.” dedi. Sanatına normal kolyeler üzerine ve ahşaba yazı yazmayla başlayan ve daha sonra ise pirinç taneleri üzerine isim yazarak kendini geliştiren Tokdemir, bundan sonra ki hedefinin ise pirinç üzerine porte çizmek olduğunu bunun içinde çalışmalara başladığını söyleyerek, 1 yıl içerisinde pirinç üzerine resim çizeceğini belirtti.

BAE ve Mısır'a Türkiye şoku! Hevesleri tam anlamıyla kaçacak, Rusya kabul etti
Ekonomi

BAE ve Mısır'a Türkiye şoku! Hevesleri tam anlamıyla kaçacak, Rusya kabul etti

Rus medyası, 2023'ün en iyi tatil destinasyonunun Türkiye olduğunu yazdı. Buna göre, Türkiye'deki gelişmeleri ve son zam haberlerini yakında..
Muharrem İnce'den muhalefetin hezimeti sonrası ilk yorum
Gündem

Muharrem İnce'den muhalefetin hezimeti sonrası ilk yorum

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hezimete uğradı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Memleket Partisi lid..
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş
Siyaset

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş "diyalog"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki kurgusal telefon görüşmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.
CHP beslemesinden depremzedelere hakaret üstüne hakaret
Gündem

CHP beslemesinden depremzedelere hakaret üstüne hakaret

Deprem bölgesinde sandıklardan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci çıkması CHP beslemesi Öncel Öziçer'in ayarını bozdu..
ATA İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarıştan çekil
Gündem

ATA İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarıştan çekil

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilme çağrısı yaptı...
Temel Karamollaoğlu balona yama yapıyor: Kızmak, küsmek yok
Siyaset

Temel Karamollaoğlu balona yama yapıyor: Kızmak, küsmek yok

Büyük bir iddia ile kazanacaklarını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ilk tur sonuçlarından sonra morali çöken muha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23