Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır ziyaretinde "Aile ve Gençlik Fonu"ndan istifade edenler için ülke genelinde 2 bin 46 firmayla da çeyiz indirimi anlaşması yaptıklarını belirterek gençlere 2 yeni müjde verdi. Göktaş "Bu krediden istifade eden gençlere İŞKUR'da öncelik tanıyoruz. Şimdi de TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize özel kontenjan ayıracağız" dedi.