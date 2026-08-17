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Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!

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Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır ziyaretinde "Aile ve Gençlik Fonu"ndan istifade edenler için ülke genelinde 2 bin 46 firmayla da çeyiz indirimi anlaşması yaptıklarını belirterek gençlere 2 yeni müjde verdi. Göktaş "Bu krediden istifade eden gençlere İŞKUR'da öncelik tanıyoruz. Şimdi de TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize özel kontenjan ayıracağız" dedi.

#1
Foto - Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!

Bakan Göktaş, Diyarbakır'daki ziyaretleri kapsamında Polisevi'nde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası Buluşması" programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde evlilik kredisinden faydalanan çiftlere yönelik düzenlenen eğitim programına katıldı.

#2
Foto - Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!

Devletin hayırlı bir yola giren gençlerin yanında olduğunu belirten Göktaş, "Sizleri imkanlarımızla buluşturuyoruz. Şu an ilk duraktasınız. Yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evlilik öncesi eğitim programımızla gençlerimizi hayata hazırlıyoruz, güçlü yuvalar kurmalarına rehberlik ediyoruz" dedi.

#3
Foto - Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Aile ve Gençlik Fonu"nu hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, 2024 yılında deprem bölgesinden başlattıkları evlilik kredisi projesini de milletvekillerinin Meclis'teki güçlü destekleriyle 2025 yılında bütün Türkiye'ye yaygınlaştırdıklarını kaydetti

#4
Foto - Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!

Göktaş, ilk yıl deprem bölgesinde yaklaşık 5 bin gencin bu krediden yararlandığını hatırlatarak, "Bu tür programlarla sizleri evliliğe hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle gençlerin önünü açan yeni bir sosyal politikayı hayata geçirmiş olduk” dedi.

#5
Foto - Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!

Bu fondan istifade edenler için ülke genelinde 2 bin 46 firmayla da çeyiz indirimi anlaşması yaptıklarını hatırlatan Göktaş “Bu krediden istifade eden gençlere İŞKUR'da öncelik tanıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize özel kontenjan ayıracağız" diye konuştu.

#6
Foto - Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!

Göktaş, bugüne kadar bu projeden faydalanan gençlere rehberlik ettiklerini, danışmanlık hizmeti sunduklarını söyleyerek, "Nikahtan sonra da çevrimiçi programlarımızda yine sizlerle bir araya geleceğiz. Sizlere birbirinizin elini hiç bırakmadığınız güzel bir ömür diliyorum. Rabb'im hanelerinize huzur, bereket nasip eylesin. Attığınız her adım, aldığınız her karar hayırlara vesile olsun. Her daim yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!

Programlara Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen de katıldı.

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