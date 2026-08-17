Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!

Göktaş, bugüne kadar bu projeden faydalanan gençlere rehberlik ettiklerini, danışmanlık hizmeti sunduklarını söyleyerek, "Nikahtan sonra da çevrimiçi programlarımızda yine sizlerle bir araya geleceğiz. Sizlere birbirinizin elini hiç bırakmadığınız güzel bir ömür diliyorum. Rabb'im hanelerinize huzur, bereket nasip eylesin. Attığınız her adım, aldığınız her karar hayırlara vesile olsun. Her daim yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.