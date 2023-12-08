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Pink Floyd'un solisti Roger Waters: "Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

2023-12-08 09:05:35
Pink Floyd'un solisti Roger Waters: "Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Roger Waters "Gazze'de yaşayan insanlar haftalardır, gece gündüz F-16'lar tarafından bombalanıyor. İnsan bunun nasıl bir şey olduğunu dahi hayal edemiyor" dedi.

#1
Foto - Pink Floyd'un solisti Roger Waters: "Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, "Gazze'de yaşayan insanlar haftalardır, gece gündüz F-16'lar tarafından bombalanıyor. İnsan bunun nasıl bir şey olduğunu dahi hayal edemiyor. Dünya'nın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. Batı ülkeleri nasıl olur da hala İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilirler?" diye konuştu. Rogers Waters TRT World'e verdiği röportajda, İsrail'in Filistin'e saldırılarını değerlendirdi.

#2
Foto - Pink Floyd'un solisti Roger Waters: "Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

Avrupa turnesi sırasında, menajerinin programına Tel Aviv'deki Hayarkon Park konserini eklediğini, bunun ardından bir sürü e-posta almaya başladığını belirten Waters, daha sonra İsrail'in işgali altındaki bölgelerden de aldığı bir e-postada, konser bölgesinin "Filistinlilerin mezarı üzerine kurulduğuna" ilişkin bir mesaj okuduğunu söyledi. Waters, bunu öğrendiği an Hayarkon Park konserini iptal ettiğini ve Filistin meselesi hakkında çok az şey bildiği için konseri Tel Aviv-Kudüs arasındaki bir bölgede düzenlediklerini kaydetti. Konserin başarılı geçtiğini ancak orada "Sizler komşularınızla barış yapmak zorunda olan genç İsrailliler neslisiniz" şeklinde konuşma yaptığını aktaran Waters, bunun üzerine insanların suratlarının düştüğünü ve "Bu adam neden bahsediyor? (Filistinler) Onlar hayvan" dermişçesine surat ifadesine büründüklerini belirtti.

#3
Foto - Pink Floyd'un solisti Roger Waters: "Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

BATI ŞERİA ZİYARETİ: HAYAL EDEMEYECEĞİM KADAR TÜYLER ÜRPERTİCİ Waters, konserden 1 yıl sonra ziyaret ettiği İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria izlenimi şöyle anlattı: "Orada neler olup bittiğini görmek hayal bile edemeyeceğim kadar tüyler ürperticiydi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir araçta İngiliz pasaportu taşıyan bana, İsrailli genç sınır muhafızları ve insanlar, küçümseme ve tiksintiyle bakmıştı. O zaman şöyle düşündüğümü hatırlıyorum: Bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davranıyorlardır?" Pink Floyd'un solisti Waters, bugün artık İsrail'in Filistinlilere nasıl davrandığını çok iyi bildiğini belirterek "Çünkü biz konuşurken onlar Gazze'de soykırım yapıyor" diye konuştu.

#4
Foto - Pink Floyd'un solisti Roger Waters: "Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

'NASIL OLUR DA HALA İSRAİLLİLERİ MAĞDUR OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞABİLİRLER?' İsrail'in saldırılarını "hayal gücünün de ötesinde" şeklinde nitelendiren Waters, "Gazze'de yaşayan insanlar haftalardır, gece gündüz F-16'lar tarafından bombalanıyor. İnsan bunun nasıl bir şey olduğunu dahi hayal edemiyor. Dünya'nın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. (Kanada'daki) İsrail yanlısı faaliyetleri ile bilinen B'nai Brith isimli örgüt ve (Kanada Başbakanı Justin) Trudeau'dan bahsetmiyorum bile... O da tüm bunları alkışlıyor. Nasıl olur da hala İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilirler?" dedi. Waters, Filistin'e desteğinin başlamasının, babasının İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya cephesinde Alman askerleri tarafından öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu anlatarak "Babamın hikayesini kalbim ve ruhumla Gazze'yi anmadan anlatamam yani şu anda hayatımı o kadar etkiliyor. İsraillilerin Gazze'de yaptıkları o kadar tarif edilemez ki, aldığım her nefeste tüm bedenimin buna isyan ettiğini hissediyorum" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Pink Floyd'un solisti Roger Waters: "Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

Ana akım medyanın İsrail'in Filistin'e yönelik haberlerinin de "propaganda" olduğunu vurgulayan Waters, ana akım medyanın, "gücü elinde olanın sözcüsü" olduğunu ve onların duyurmak istediklerini duyurduğunu vurguladı. Waters, insanların hala içlerinde doğru olanı yapma hissi olduğunu belirterek "Hükümetlerin, imparatorların işleyişleri açısından bu siliniyor. Nasıl peki? Bize sokaktaki yaşlı kadının aslında haşere olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini öğretmek için propaganda yaparak" dedi.

#6
Foto - Pink Floyd'un solisti Roger Waters: "Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

'İSRAİL LOBİSİ, ANTİSEMİTİK OLDUĞUM GEREKÇESİYLE GÖSTERİLERİMİ İPTAL ETTİRMEYE ÇALIŞTI' Filistin meselesinin "siyasi ve insani entrikalarla dolu" olduğuna dikkati çeken Waters, "İsrail lobisi, antisemitik olduğum gerekçesiyle Buenos Aires'teki gösterilerimi iptal ettirmeye çalıştı, tabii ki değilim! Bu, düpedüz saçmalık. Yine de hikayeler uyduruyorlar ve sonra bunları büyütüyorlar ve sonra tekrar ve tekrar yayınlıyorlar. Yalan ne kadar büyük olursa insanların bu aptal heriflerin bana karşı yaptıklarının bu olduğuna inanma olasılıkları da o kadar artıyor" diye konuştu. Waters, sözlerini şöyle bitirdi: "Bunlar çok ama çok sönük insanlar ve Filistin'deki Siyonist hareketin yasa dışı yerleşimci sömürgeciliği fikrine tamamen bağlılar. Kendilerini buna bağlayan (ABD Başkanı Joe) Biden ve İsrail'i destekleyen ABD'deki Hıristiyan Evanjelikler gibi diğer çılgın insanlar da var. Neden? Onlara göre, İsa ikinci gelişinde aşağı indiğinde, Yahudilerin hepsinin cehennemde yandığını görmek istiyorlar ve hepsi el ele tutuşarak cennete gidecekleri saçmalığına inanıyorlar ve biliyorum ki, üzerinde yaşadığımız bu güzel gezegeni feda etmeye hazırlar. İstediklerine inanabilirler ancak (bu inanışa sahip insanlar) siyasi iktidar pozisyonlarına sahip olmamalılar çünkü bu, çılgınca."

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