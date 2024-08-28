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Peygamber üzümünün kurutulma yolculuğu başladı

2024-08-28 10:59:05
Peygamber üzümünün kurutulma yolculuğu başladı

Adıyaman'ın tescilli ürünü Besni üzümünün (Peygamber üzümü) hasat edildikten sonra güneşte ‘Altın sarısı' halini alma yolculuğu başladı. Sadece Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçesinin bazı köylerinde yetişen ve Adıyaman'ın tescilli ürünü olan Peygamber üzümünde hasat mevsimi başladı. Çekirdeği kozmetik alanında kullanılan ve insan vücuduna birçok faydası olan Peygamber üzümünün hasat edilerek kurutulması için hummalı bir çalışma yapılıyor.

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Foto - Peygamber üzümünün kurutulma yolculuğu başladı

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Foto - Peygamber üzümünün kurutulma yolculuğu başladı

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