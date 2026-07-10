Kendilerine bir türlü gelemiyorlar! Erdoğan’ın zaferi akıllarını aldı

Fransız Le Monde gazetesi haberinde Trump'ın, Erdoğan hakkındaki olumlu düşüncelerini "Ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir adam" diyerek dile getirdiği aktarıldı. Azerbaycan Modern.az sitesi, Ankara Zirvesi'ni "son on yılın en kritik NATO toplantısı" olarak nitelendirdi. Yunan Ta Nea gazetesi, NATO'nun Ankara Zirvesi'nde ABD'nin stratejisinin ve tüm ülkelerin tavrının Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak nasıl kuvvetlendiğini gösterdiğini ifade etti. Kathimerini gazetesi ise zirvenin, Türkiye'ye sevgi yaklaşımıyla geçtiğini belirtti. İsrail'in Israel Hayom gazetesi, zirvenin Türkiye'nin bölgesel güç konumunu daha da pekiştirdiğini yazdı. İsrail The Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin F-35 teslimatında olumlu bir zemin yakalandığını aktarırken, Haaretz gazetesi, zirveden Türkiye'nin bazı kazanımlar ve taahhütler elde ettiğini belirtti.