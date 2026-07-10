Kendilerine bir türlü gelemiyorlar! Erdoğan’ın zaferi akıllarını aldı

Politico'daki haberde, NATO Zirvesi'nin sonunda "tek bir net kazanan" bulunduğu belirtildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yerli savunma sanayisi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına" vurgu yapıldı. Associated Press (AP), Trump'ın zirve sonunda salonda "çok sevgi" ve "çok birlik" olduğunu söylediğini, daha sonra toplantıyı "büyük başarı" diye nitelediğini belirterek Türkiye açısından F-35 başlığının öne çıktığını yazdı. İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları, Polonya'ya elektronik harp ve radar sistemleri sattığını, Portekiz'e lojistik gemiler, İspanya'ya da jet eğitim uçaklarını teslim edeceğini yazdı. Gazete, Türkiye'nin zirveyle birlikte Doğu ile Batı arasında köprü olma görevini pekiştirdiğini vurguladı.