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Ekonomi
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Altın kayıplarını telafi ediyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın kayıplarını telafi ediyor!

Altın, doların değer kaybetmesiyle cuma günü hafif yükselirken, petrol fiyatlarında ise kısmi düşüşlerin olduğu görülüyor.

#1
Foto - Altın kayıplarını telafi ediyor!

Altın, doların değer kaybetmesiyle yükselişe geçti. Ancak ABD-İran geriliminin tırmanmasının enflasyonu artırabileceği ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasını sürdürmesine yol açabileceği endişeleri nedeniyle haftalık bazda düşüşe hazırlanıyor. Petrol fiyatları da haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor.

#2
Foto - Altın kayıplarını telafi ediyor!

Ons altın dün 4 bin 137 dolara kadar yükseldi. Bugün sabah seansında 08.00'de 4 bin 114 dolar seviyesinde hareketleniyor. Gram altın, ons altındaki hareketlenmelerin etkisiyle kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.00'de 6 bin 211 lirada bulunuyor.

#3
Foto - Altın kayıplarını telafi ediyor!

Petrol fiyatları yeni günde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Brent petrol bugün sabah seansında 08.00'de 76,60 dolar seviyesinde bulunuyor. Doların bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

#4
Foto - Altın kayıplarını telafi ediyor!

GÖZLER ABD-İRAN GERİLİMİNDE KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın, dünkü yükselişin ardından bugün konsolidasyon sürecinde. Yatırımcılar, ABD-İran ilişkilerine yönelik belirsizlik nedeniyle daha fazla yükseliş yönünde pozisyon almakta temkinli davranıyor.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Altın kayıplarını telafi ediyor!

Bu hafta yayımlanan Fed’in haziran toplantı tutanakları, politika yapıcıların yüksek enflasyona yönelik endişelerinin arttığını ortaya koydu.

#6
Foto - Altın kayıplarını telafi ediyor!

HSBC ise perşembe günü, ABD’de para politikasına ilişkin beklentilerin daha şahin bir yöne kayması ve doların güçlenmesini gerekçe göstererek 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin ortalama altın fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

#7
Foto - Altın kayıplarını telafi ediyor!

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