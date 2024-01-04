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Ekonomi
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Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

2024-01-04 23:12:06
Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için zam geldi. Petrol fiyatları, Libya'daki kesintiler ve Orta Doğu saldırılarıyla iki gündür yükselirken, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Petrol piyasasında artan jeopolitik endişelerin benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerindeki etkisi devam ederken akaryakıt tarafında neler yaşandı? 4 Ocak 2024 benzin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeler…

#1
Foto - Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

Petrol fiyatlarındaki yukarı hareketlilik bu sabah da devam ederken akaryakıt fiyatları tarafında yeni bir gelişme var mı merak ediliyor. Dün benzin fiyatı, mazot fiyatı ve LPG fiyatı için zam gelirken gözler fiyat tabelalarına çevrildi. Libya'daki arz kesintileri ve Orta Doğu'daki saldırıların önemli ham petrol üretim bölgesindeki gerilimi artırmasıyla Çarşamba günü yüzde 3'ten fazla yükselen petrol fiyatları yükselişine bugün de devam ederken, bu yükselişler benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafına yansıdı mı? Sektör temsilcilerinden akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim, zam haberi geldi mi?

#2
Foto - Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

Petrol fiyatları, Libya'daki protestocuların normalde günde yaklaşık 365 bin varil petrol pompalayan OPEC üreticisine ait Sharara ve El-Feel sahalarındaki üretimi durdurması ve İsrail-Gazze savaşına ilişkin artan tansiyonun etkisiyle yükseldi.

#3
Foto - Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

Husi militanları Kızıldeniz'de başka bir ticaret gemisine saldırdıklarını iddia etti. Bu, İran'ın ülkenin orta kesiminde yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan patlamaların İsrail'e karşı tutumunu cezalandırmak için yapıldığını söylemesi üzerine geldi; ancak ABD ne İsrail'in ne de kendisinin olaya karışmadığını söyledi.

#4
Foto - Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

Dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birinin kaynağı olan Orta Doğu'da son zamanlarda artan gerilimler, İsrail-Hamas savaşının piyasa üzerindeki etkisinin büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından geldi. ABD de dahil olmak üzere OPEC+ dışı kaynaklardan artan üretimin talebi aşması nedeniyle geçen çeyrekte yaklaşık beşte bir oranında düşen petrol için çatışma primini yeniden uygulamaya koyma tehdidi oluşturuyor. ING emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Libya petrol sahasının kapatılması fiyatları destekliyor ancak piyasadaki en büyük endişe ve belirsizlik, özellikle İran'daki son saldırının ardından Orta Doğu'daki gerilimler etrafında yoğunlaşmaya devam ediyor" dedi. MOTORİN FİYATLARI İstanbul 39,33 TL Ankara 39,91 TL İzmir 40,15 TL

#5
Foto - Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

BENZİN FİYATLARI İstanbul 36,77 TL Ankara 37,40 TL İzmir 37,58 TL

#6
Foto - Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

LPG FİYATLARI İstanbul 19,63 TL Ankara 19,50 TL İzmir 19,27 TL Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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