2024-01-04 23:12:06 Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için zam geldi. Petrol fiyatları, Libya'daki kesintiler ve Orta Doğu saldırılarıyla iki gündür yükselirken, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Petrol piyasasında artan jeopolitik endişelerin benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerindeki etkisi devam ederken akaryakıt tarafında neler yaşandı? 4 Ocak 2024 benzin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeler…