Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

Petrol fiyatlarındaki yukarı hareketlilik bu sabah da devam ederken akaryakıt fiyatları tarafında yeni bir gelişme var mı merak ediliyor. Dün benzin fiyatı, mazot fiyatı ve LPG fiyatı için zam gelirken gözler fiyat tabelalarına çevrildi. Libya'daki arz kesintileri ve Orta Doğu'daki saldırıların önemli ham petrol üretim bölgesindeki gerilimi artırmasıyla Çarşamba günü yüzde 3'ten fazla yükselen petrol fiyatları yükselişine bugün de devam ederken, bu yükselişler benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafına yansıdı mı? Sektör temsilcilerinden akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim, zam haberi geldi mi?