Dünyaya duyurdular: Türkiye 30 milyar varillik petrol için bir açıklama yapacak

Bu nedenle Curad-1 kuyusundan elde edilen sonuçlar, yalnızca bir sondaj faaliyetinin çıktısı olarak değil, Somali'nin gelecekteki enerji politikaları açısından da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin sondaj ve enerji arama kapasitesinin Somali'nin denizlerdeki potansiyeliyle buluşması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin enerji boyutunu da güçlendiriyor.