Petrol devrildi, altın şahlandı: Trump’ın ateşkesi piyasayı ikiye böldü

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 12.921,56 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 15.174,00 puandan işlem gördü. Dolar/TL, dünü 44,6050'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 düşüşle 44,5810'dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı perakende satışlar 14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları 21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları