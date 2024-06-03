Petrol devinden Türkiye açıklaması: Çalışanlarımızın can güvenliği tehlikede

Açıklamada, SOCAR Türkiye'nin yatırımlarını ve işbirliklerini, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik ve dostluk bağları, stratejik müttefiklik ve halkların karşılıklı çıkarları doğrultusunda şekillendirdiğine değinilerek, "Türkiye'de faaliyete başladığımız 16 yıl içinde yaklaşık 18,3 milyar dolar tutarındaki yatırımla, farklı illerde 5 bin 600 doğrudan ve 10 binin üzerinde dolaylı çalışanımızla, petrol ve doğal gaz alanında faaliyet gösteren grup şirketlerimiz ve gerçekleştirdiğimiz STAR Rafineri, TANAP gibi stratejik mega projelerle Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubuyuz." bilgisi paylaşıldı.