Golan’dan kirli 'birlik' masalına tokat gibi cevap: Katil Netanyahu'nun İsrail'de işi bitti

YENİ SEÇİM OLASILIĞI: Eisenkot, İsrail'in sözde değişim bloğunu oluşturan ve Netanyahu'yu devirme hedefiyle birleşmiş dört Siyonist partinin liderliğini yapıyor. Birlikte, yeni mecliste (Knesset) 48 sandalyeye sahipler; bu da 120 Knesset sandalyesinden 61'ine ulaşmak için en az 13 sandalyeye daha ihtiyaç durdukları anlamına geliyor. Eisenkot'un, Herzog tarafından yetki verildikten sonra yeni hükümeti kurmak için 28 günü var. İsrail Cumhurbaşkanı izin verirse 14 günlük bir uzatma daha söz konusu olacak. Eğer Eisenkot başarısız olursa, başka bir aday koalisyon kurma şansı yakalayabilir veya yeni bir seçim gündeme gelebilir. Altmış yedi milletvekili Herzog'un Eisenkot'a yetki vermesini destekledi. Ancak bu destek, onun gerçekten iktidara gelmesi için oy vermekle aynı şey değil.