Golan’dan kirli 'birlik' masalına tokat gibi cevap: Katil Netanyahu'nun İsrail'de işi bitti
Katliamcı Binyamin Netanyahu’nun kurduğu kirli çark çöktü; Cumhurbaşkanı Herzog hükümeti kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot’a vereceğini açıklarken, paniğe kapılan Netanyahu’nun kurnazca yaptığı "birlik" çağrısına sert cevap geldi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, "Orada işin bitti, İsrail'i mahvettin! İsrail'i bölen ve mahveden bu adamın değişimde yeri yok, devri resmen kapandı!" diyerek son noktayı koydu.