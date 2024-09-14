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Kültür Sanat
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Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

2024-09-14 18:01:47
Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde 2024 sezonu tamamlandı.

#1
Foto - Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları tamamlandı.

#2
Foto - Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'ndeki çalışmaların bu yılki ayağının tamamlandığını, kazıların gelecek yıl süreceğini dile getirdi.

#3
Foto - Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

Alkan, "Bu yıl 70 kişilik ekiple 3 dönümlük alanda kazı çalışması yaptık. Çalışmalar kapsamında girlandlı alanlar, yazıtlı oda mezarları, mimari formda olan yapılar tespit ettik.

#4
Foto - Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

Bizler burada yani nekropol alanda kazı yaptığımızdan dolayı oda mezarları tespit ediyoruz.

#5
Foto - Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

İlerleyen yıllarda o dönemin insanlarının yaşadığı alanda yapacağımız kazı çalışmalarında daha önemli bulgular bulacağız." dedi.

#6
Foto - Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

Antik kenti ziyaret etmek için Tokat'tan gelen Zehra Erdoğan, bölgenin kendisini etkilediğini söyledi.

#7
Foto - Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

#8
Foto - Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

#9
Foto - Perre Antik Kenti'nde mesai tamamlandı

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