Pepsi'den çok büyük uyanıklık: Halk ayaklandı, 'bu bizim silahımız' diyerek resti çekti

İsraille normalleşmenin suç sayılması yönünde baskı yapılması gerektiğini belirten Miftah, bunun “aşamalı ve göreceli olarak, yaptırımlar veya vergilerin bir ölçüde artırılması şeklinde” yapılabileceğini söyledi. boykotu, "küçümsenmemesi gereken bir silah" olarak nitelendirerek , İsrail’in işgaline finansman sağlayan şirketlerin mali kaynakları kesildiğinde mücadelenin başarıya ulaşacağıMiftah, normalleşmeyi suç sayan bir yasanın çıkarılması halinde boykot ihtiyacının ortadan kalkacağını kaydederek, "Gerçek ve sağlam bir cephe değil, yumuşak bir cephe olduğumuz için İsrail’le iş yapan şirketlerin ürünlerini boykot etmek, karşı karşıya olduğumuz duruma karşı kullanabileceğimiz çok güçlü araçlardan birisi." ifadelerini kullandı.