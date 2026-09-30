  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BBP lideri Destici’den fon açıklaması: Milletin zararı vurgunculardan karşılanmalı Tuzla Belediye Başkanı Bingöl söz verdi: Penguen Sitesi’ni biz yapacağız! Pepsi'den çok büyük uyanıklık: Halk ayaklandı, 'bu bizim silahımız' diyerek resti çekti Yapay zeka şirketleri gözünü kararttı: Milyonların kişisel verileri satışta Yıllar süren işgal! ABD Irak'tan defolup gitti Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin test sonuçları belli oldu! Sütaş'tan Bingöl'ü ayağa kaldıracak hamle: Kentte taşlar yerinden oynadı, her şey tersine döndü Hem Çin’de hem de 18 yaşından bile küçük: Bir CHP'li daha otel odasında basıldı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Pepsi'den çok büyük uyanıklık: Halk ayaklandı, 'bu bizim silahımız' diyerek resti çekti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pepsi'den çok büyük uyanıklık: Halk ayaklandı, 'bu bizim silahımız' diyerek resti çekti

İsrail'e verdiği destek sebebiyle boykot edilen ABD'li içecek markası Pepsi'nin 27 yıl aradan sonra Hindistan merkezli “Varun Beverages” grubu aracılığıyla yeniden Tunus’a sokulmaya çalışıldığı öğrenildi. Söz konusu gelişme ortalığı ayağa kaldırdı.

#1
Foto - Pepsi'den çok büyük uyanıklık: Halk ayaklandı, 'bu bizim silahımız' diyerek resti çekti

İsrail'e verdiği destek nedeniyle boykot edilen ABD'li içecek markası Pepsi'nin ürünlerinin, Hindistanlı bir şirket aracılığıyla 1999’da yerel üretime son verdiği Tunus pazarına yeniden girmeye çalışması boykot çağrılarını bir kez daha gündeme getirdi. Tunus’ta İsraille ilişkilerin normalleşmesine karşı mücadele eden insan hakları aktivisti Meryem Miftah, AA muhabirine, Pepsi’nin ülke pazarına yeniden girme çabaları ve İsrail’le ilişkili şirketlere yönelik boykota ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Pepsi'den çok büyük uyanıklık: Halk ayaklandı, 'bu bizim silahımız' diyerek resti çekti

Tunuslu aktivist Miftah, Pepsi ürünlerinin ülke pazarına yeniden sokulması girişimlerinin, Tel Aviv hükümetiyle bağlantılı şirketlerin boykot edilmesi ve" normalleşme karşıtı yasa" çıkarılması çağrılarını da gündeme taşıdığını söyledi. Pepsi ürünlerinin, Hindistan merkezli “Varun Beverages” grubu aracılığıyla yeniden ülkeye sokulmaya çalışıldığına dikkati çeken Miftah, "Bugün ekonomik işgal olarak değerlendirilebilecek bir durumla karşı karşıyayız ve normalleşme yapan şirketlere alternatif bulmakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

#3
Foto - Pepsi'den çok büyük uyanıklık: Halk ayaklandı, 'bu bizim silahımız' diyerek resti çekti

Hindistan merkezli şirketin fiilen Tunuslu bir şirketle ortaklık kurduğunu bildiren Miftah, "Şirket, aynı markayı, yani Pepsi içeceğini üretip üretmeyeceğini açıklamadı." ifadesini kullandı. Hindistan merkezli şirketin “Pepsi” ile bir “franchise” (ticari imtiyaz) anlaşması bulunduğunu aktaran Miftah, “Pepsi”nin Tunus pazarından çekildiğini ve 1999’da ülkedeki yerel üretimini durdurduğunu anımsattı. Miftah, Pepsi”nin Tunus pazarına muhtemel dönüşüne karşı çıkarak, "tüketicilere yerel alternatifler sunulması gerektiğini" vurguladı.

#4
Foto - Pepsi'den çok büyük uyanıklık: Halk ayaklandı, 'bu bizim silahımız' diyerek resti çekti

Boykotun, İsrail’in Gazze’deki soykırım savaşı karşısında vatandaşların Filistinlileri desteklemek için kullanabileceği bir araç olduğunu vurgulayan Miftah, "Pepsi şirketinin geri dönmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı. Miftah, boykotun Filistin’e destek verilmesinin yanı sıra yerel üretime zarar veren şirketlerin piyasadan çıkarılmasının önünü açarak Tunus ekonomisine daha fazla alan sağlayacağını belirtti.

#5
Foto - Pepsi'den çok büyük uyanıklık: Halk ayaklandı, 'bu bizim silahımız' diyerek resti çekti

Siyonist şirketlere karşı verilecek ekonomik savaşın İsrail ordusunun insan kaynağını da zayıflatacağı tahmininde bulunan Miftah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri “toprağın değil çıkarların sahibi” şeklinde tanımladı. Miftah, boykotu, "küçümsenmemesi gereken bir silah" olarak nitelendirerek , İsrail’in işgaline finansman sağlayan şirketlerin mali kaynakları kesildiğinde mücadelenin başarıya ulaşacağı görüşünü paylaştı.

#6
Foto - Pepsi'den çok büyük uyanıklık: Halk ayaklandı, 'bu bizim silahımız' diyerek resti çekti

İsraille normalleşmenin suç sayılması yönünde baskı yapılması gerektiğini belirten Miftah, bunun “aşamalı ve göreceli olarak, yaptırımlar veya vergilerin bir ölçüde artırılması şeklinde” yapılabileceğini söyledi. boykotu, "küçümsenmemesi gereken bir silah" olarak nitelendirerek , İsrail’in işgaline finansman sağlayan şirketlerin mali kaynakları kesildiğinde mücadelenin başarıya ulaşacağıMiftah, normalleşmeyi suç sayan bir yasanın çıkarılması halinde boykot ihtiyacının ortadan kalkacağını kaydederek, "Gerçek ve sağlam bir cephe değil, yumuşak bir cephe olduğumuz için İsrail’le iş yapan şirketlerin ürünlerini boykot etmek, karşı karşıya olduğumuz duruma karşı kullanabileceğimiz çok güçlü araçlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla
Gündem

Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya ..
Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde
Gündem

Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fondan gelen 2,2 milyar lirayı iade etmesi muhalefeti şoka uğratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büy..
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!

Sermaye piyasalarını sallayan fon soruşturmasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları..
Bir hastane yetkilisi dönen haraç çarkını ifşa etti! CHP'li belediyenin 8 milyon doları nasıl aldığını tek tek anlattılar
Gündem

Bir hastane yetkilisi dönen haraç çarkını ifşa etti! CHP'li belediyenin 8 milyon doları nasıl aldığını tek tek anlattılar

Medicana hastaneler Grubu yetkilileri mahkeme huzurunda verdikleri ifadelerle CHP'li Şişli Belediyesi'ni sarsan dev rüşvet çarkını gözler ön..
Sisi Süveyş'teki zararın boyutunu açıkladı! 20 milyar dolar yok oldu
Gündem

Sisi Süveyş'teki zararın boyutunu açıkladı! 20 milyar dolar yok oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire yakınlarındaki Yeni İdari Başkent'te bulunan Stratejik Komutanlık Merkezi'nde kabine..
Karadeniz'de sıcak saatler! Gemi vuruldu
Dünya

Karadeniz'de sıcak saatler! Gemi vuruldu

Rusya'dan yapılan açıklamada "Karadeniz'de Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan gemiyi vurduk" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23