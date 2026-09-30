Norveç'te Türkiye depremi: Neye uğradıklarını şaşırdılar
Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki fon skandalından olumsuz bir şekilde etkilendi. Gelişme İskandinav ülkesinde şok etkisi yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki fon skandalından olumsuz bir şekilde etkilendi. Gelişme İskandinav ülkesinde şok etkisi yaptı.
Türkiye'deki fon krizi, Türk sermaye piyasalarına yatırım yapan dünyanın en büyük varlık fonu Norveç Varlık Fonu'nun varlıklarını da sarstı.
Bloomberg'in haberine göre, Norges Bank Investment Management (NBIM) tarafından internet sitesinde yayımlanan 30 Haziran tarihli verilere göre kurum, Türkiye'de savcıların veya düzenleyici kurulların dava ile ilişkilendirdiği 10 şirkette hisse elinde bulunduruyordu
Norveç’in 2,3 trilyon dolarlık devlet varlık fonu, Türkiye'de giderek derinleşen piyasa manipülasyonu soruşturmasının odağına yerleşen Türk şirketlerinde yaklaşık 2 milyar kron (208 milyon dolar) değerinde hisseye sahipti.
Bloomberg'in haberine göre Norges Bank Investment Management (NBIM) tarafından internet sitesinde yayımlanan 30 Haziran tarihli bildirime göre kurum, savcıların veya düzenleyici kurulların dava ile ilişkilendirdiği 10 şirkette hisse elinde bulunduruyordu.
NBIM'in o tarihte elinde tuttuğu 20,4 milyar kronluk Türk hisselerinin neredeyse yüzde 10'una denk gelen bu pozisyonların değeri, geniş çaplı soruşturmanın ortasında o günden bu yana sert şekilde geriledi.
Resmi bildirimler, varlık fonunun krizin merkezindeki finans şirketlerinden biri olan Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den de hisse satın aldığını gösteriyor. NBIM sözcüsü, fonun bu hisseleri halen elinde tutup tutmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. 2,3 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyüğü konumundaki dev varlık fonunun sözcüsü, varlıklarını yılda iki kez açıkladıklarını ve dönem aralarındaki değişiklikler hakkında yorum yapmadıklarını belirtti.
Söz konusu 10 şirketin çoğu 30 Haziran'dan bu yana değerinin büyük bölümünü kaybetti. Fonun bu grup içindeki en büyük yatırımı, İstanbul merkezli elektrik ekipmanları üreticisi Astor Enerji A.Ş.'deki yüzde 2'lik payıydı; şirketin hisseleri bu ay yüzde 41 geriledi. NBIM daha önce Türk hisselerindeki yaklaşık 600 milyon dolarlık varlığını yönetmek için İstanbul Portföy Yönetimini tercih etmişti. Bloomberg’in Şubat ayındaki haberine göre, bu ilişki geçen yıl sona ermişti. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre NBIM, Türk hisse senetleri için yeni portföy yöneticisi olarak Neo Portföy'ü (Neo Asset Management) seçti. Kaynaklar, ABD merkezli TRG Management'ın da NBIM adına Türk hisselerini yönettiğini belirtti. TEKREFERANS
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