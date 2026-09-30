Norveç'te Türkiye depremi: Neye uğradıklarını şaşırdılar

Söz konusu 10 şirketin çoğu 30 Haziran'dan bu yana değerinin büyük bölümünü kaybetti. Fonun bu grup içindeki en büyük yatırımı, İstanbul merkezli elektrik ekipmanları üreticisi Astor Enerji A.Ş.'deki yüzde 2'lik payıydı; şirketin hisseleri bu ay yüzde 41 geriledi. NBIM daha önce Türk hisselerindeki yaklaşık 600 milyon dolarlık varlığını yönetmek için İstanbul Portföy Yönetimini tercih etmişti. Bloomberg’in Şubat ayındaki haberine göre, bu ilişki geçen yıl sona ermişti. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre NBIM, Türk hisse senetleri için yeni portföy yöneticisi olarak Neo Portföy'ü (Neo Asset Management) seçti. Kaynaklar, ABD merkezli TRG Management'ın da NBIM adına Türk hisselerini yönettiğini belirtti. TEKREFERANS