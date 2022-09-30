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Pendik'te hafriyat kamyonu devrildi

2022-09-30 15:12:34
Pendik'te hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Pendik'te hafriyat kamyonunun hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu.

#1
Foto - Pendik'te hafriyat kamyonu devrildi

Doğu Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı'nda Tuzla istikametine seyir halindeki Muhammed Salih Çim idaresindeki 27 AFB 762 plakalı moloz yüklü kamyon, kavşaktan dönüş yapan Murat Tunçtan idaresindeki 55 YC 105 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

#2
Foto - Pendik'te hafriyat kamyonu devrildi

Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu refüjde bulunan ağaçlara çarparak devrildi. Kamyonda bulunan molozlar yola saçıldı.

#3
Foto - Pendik'te hafriyat kamyonu devrildi

Araç sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

#4
Foto - Pendik'te hafriyat kamyonu devrildi

Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

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