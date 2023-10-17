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Pelikanlar canlarını zor kurtardı

2023-10-17 12:46:12
Pelikanlar canlarını zor kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 pelikan misinalara dolanarak denizde bir süre kurtulma mücadelesi verdi.

#1
Foto - Pelikanlar canlarını zor kurtardı

Pelikanların önemli durak yerlerinden Mersin'den göç yolculuğu başladı. 8 tür pelikandan biri olan kahverengi cinsleri Erdemli Balıkçı Barınağı'nda mola verdi.

#2
Foto - Pelikanlar canlarını zor kurtardı

Birinin olta balıkçılarının kullandığı misinaya dolandığını gören diğer pelikan ona yardım etmek istedi. O sırada iki pelikan da misinalara dolandı. Denizde sürekli hareket halinde olan pelikanları fark eden balıkçılar önce bir çözüm bulamadı.

#3
Foto - Pelikanlar canlarını zor kurtardı

Yaklaşık bir saat boyunca kurtulmaya çalışan pelikanlar bitkin düştü. Bu durumu fırsat bilen balıkçılar birbirine dolanan iki pelikanı yakalamayı başardı.

#4
Foto - Pelikanlar canlarını zor kurtardı

Misinaların bıçakla kesilerek temizlenmesi ve çapari oltası çıkarılması sonrasında iki pelikan tekrar denize bırakıldı. Bir süre denizde kalan pelikanlar daha sonra gözlerden uzaklaştı.

#5
Foto - Pelikanlar canlarını zor kurtardı

Hayvanları balıkçı arkadaşlarıyla kurtaranlardan gezi teknesi sahibi İbrahim Geçen, "Pelikanlarımız çapari oltasına takılmış. Biz de limandaki balıkçı arkadaşlarla ayırdık. Şu anda durumları iyi" dedi.

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