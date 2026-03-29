Pedofili sapık Epstein'in yazışmaları ifşa oldu: Mankenlik ajansı değil, fuhuş yuvası! Kız çocuklarını menü gibi sunmuşlar
Dünyayı saran pedofili ve fuhuş ağının baş aktörü, Siyonist sermayenin uşağı Jeffrey Epstein’in iğrenç suç ortaklığına dair yeni belgeler yayınlandı. Mankenlik ajansı adı altında "modern kölelik" ve "ırz düşmanlığı" yapan Ramsey Elkholy’nin, sapkın milyarder Epstein’e yıllarca kız çocuklarını pazarladığı, kadınları fiziksel özelliklerine göre mönü gibi sunduğu ortaya çıktı. Küresel elitlerin susturmak için hücresinde infaz ettiği iddia edilen Epstein’in, "Senin için biraz büyük olabilir" denilerek 23 yaşındaki kadınları reddettiği, gözünü tamamen çocuklara diktiği bu kirli yazışmalarla tescillendi!