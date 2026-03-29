Yeniakit Publisher
Pedofili sapık Epstein'in yazışmaları ifşa oldu: Mankenlik ajansı değil, fuhuş yuvası! Kız çocuklarını menü gibi sunmuşlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pedofili sapık Epstein'in yazışmaları ifşa oldu: Mankenlik ajansı değil, fuhuş yuvası! Kız çocuklarını menü gibi sunmuşlar

Dünyayı saran pedofili ve fuhuş ağının baş aktörü, Siyonist sermayenin uşağı Jeffrey Epstein’in iğrenç suç ortaklığına dair yeni belgeler yayınlandı. Mankenlik ajansı adı altında "modern kölelik" ve "ırz düşmanlığı" yapan Ramsey Elkholy’nin, sapkın milyarder Epstein’e yıllarca kız çocuklarını pazarladığı, kadınları fiziksel özelliklerine göre mönü gibi sunduğu ortaya çıktı. Küresel elitlerin susturmak için hücresinde infaz ettiği iddia edilen Epstein’in, "Senin için biraz büyük olabilir" denilerek 23 yaşındaki kadınları reddettiği, gözünü tamamen çocuklara diktiği bu kirli yazışmalarla tescillendi!

Batı’nın kokuşmuş medeniyetinin maskesi, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı belgelerle bir kez daha düştü. 2009-2019 yılları arasında süregelen e-posta trafiği, moda dünyasının ışıltılı podyumlarının arkasında nasıl bir lağım çukurunun gizlendiğini gösterdi. Mankenlik ajansı temsilcisi Elkholy’nin, maddi sıkıntı çayan genç kızları "Lütfen onunla birlikte olmayı dene" diyerek sapkın Epstein’in kucağına ittiği belgelendi. Reşit olmayan kız çocuklarını kaçırarak kurduğu "Pedofili Adası"nda küresel elitlere servis yapan Epstein’in, mankenlik ajanslarını adeta birer "insan pazarı" gibi kullandığı ifşa oldu.

ABD'de faaliyet gösteren mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy'nin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yaptığı yazışmalarda genç kadınları tanıttığı ve cinsel içerikli ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan belgelere göre Elkholy, 2009-2019 döneminde Epstein ile e-posta üzerinden yüzlerce kez görüştü. Kadınların fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarına dair ifadelerin yer aldığı yazışmalarda moda dünyasındaki ünlülerle bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlanmasına değinildi.

Belgelerde Elkholy'nin, Epstein'e 18 yaşındaki kadınlar dahil çeşitli modelleri tanıttığı ve bazılarıyla "cinsel ilişkiye girmesi" yönünde ısrarcı ifadeler kullandığı görüldü. Epstein'in genç kadınlara yönelik ilgisinin farkında olduğuna işaret eden ifadelerin de yer aldığı yazışmalarda Elkholy'nin, 23 yaşındaki kadınla ilgili, "Senin için biraz büyük olabilir." yorumunu yapması dikkati çekti.

Elkholy'nin, 2011 tarihli e-postada maddi sıkıntı yaşayan kadınla ilgili de Epstein'e "Lütfen onunla birlikte olmayı dene." ifadesini kullandığı görüldü. Elkholy, BBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerden pişmanlık duyduğunu ve Epstein'in kadınlara yönelik istismarından haberdar olmadığını savundu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Yorumlar

HİZİPSAVARb

şimdi anladınız mı güzellik yarışmaları manken ajansları çırılçıplak sunu yapılan defileler kimin eseri amaç ne diye seküler yaşam tarszı Allah cc. emir ve yasakalrındna riayet etmeyen öğretilmeyen gençlerin sonu bu bataklık. anneler babalar bile bile çocuğunuuz ateşe atmayın. bundan siz sorumlu olacaksınız.

İslama ihaneteden ler

Azabiniz bololsun
