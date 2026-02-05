  • İSTANBUL
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunmuştu! Elif Kumal'ın kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunmuştu! Elif Kumal'ın kesin ölüm nedeni belli oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda 8 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti.

Foto - Cansız bedeni 8 gün sonra bulunmuştu! Elif Kumal'ın kesin ölüm nedeni belli oldu

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık 2025'te, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık 2025'te saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Foto - Cansız bedeni 8 gün sonra bulunmuştu! Elif Kumal'ın kesin ölüm nedeni belli oldu

GÖZALTINA ALINAN ERKEK ARKADAŞI... - Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından Kumal'ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

Foto - Cansız bedeni 8 gün sonra bulunmuştu! Elif Kumal'ın kesin ölüm nedeni belli oldu

YTS İLE ARACININ YERİ TESPİT EDİLDİ - Jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, 911 Arama Kurtarma Derneği, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleriyle karadan, helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronlarla havadan, deniz polisi ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri tarafından da gölette ve denizde arama çalışması yürütüldü. ATV ve motokrosçular da ekiplere destek verdi. 8'inci günde çalışmalar Elif Kumal ile erkek arkadaşının kenarında kamp yaptıkları Yukarıyapıcı Göleti'nde yoğunlaştırıldı. Ankara'dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Kumal'ın aracını kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti. Gölete dalan dalgıçlar, aracın sürücü koltuğunda Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaştı. Savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Kumal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Bandırma ilçesinde, 2 yaşındayken kaybettiği polis memuru babası Mustafa Kumal'ın mezarının yanına defnedildi.

Foto - Cansız bedeni 8 gün sonra bulunmuştu! Elif Kumal'ın kesin ölüm nedeni belli oldu

ÖLÜM NEDENİ SUDA BOĞULMA - Ön otopsi sonucuna göre kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan ve ölüm nedeni suda boğulma olarak değerlendirilen Elif Kumal'ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nce hazırlanan otopsi raporunda da kanında zehir, uyuşturucu ve toksik madde bulunmadığı, vücudunda da darp, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadığı belirtildi.

Foto - Cansız bedeni 8 gün sonra bulunmuştu! Elif Kumal'ın kesin ölüm nedeni belli oldu

TEKERLER TAŞ KESİĞİ SONUCU PATLAMIŞ - Elif Kumal'ın vinçle Yukarıyapıcı Göleti'nden çıkarılan, sürücü kapısındaki camın yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patladığı görülen 16 ATB 289 plakalı SUV aracın da İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemesinde adli bir ize rastlanmazken, lastiklerin taş kesiği sonucu patladığı belirlendi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

