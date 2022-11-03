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Türkiye
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Peçeli baykuşlar doğaya salındı

2022-11-03 15:49:31
Peçeli baykuşlar doğaya salındı

Kütahya'da bir ay önce yavruyken bulunup bakıma alınan peçeli baykuşlar, doğaya salındı.

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Foto - Peçeli baykuşlar doğaya salındı

Kentteki bir binanın çatısının onarıldığı sırada bulunan 4 peçeli baykuş yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (AKÜREM) bakıma alındı.

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Foto - Peçeli baykuşlar doğaya salındı

Sağlık kontrolleri yapılan ve uçma yetilerinin olduğu belirlenen baykuş yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü personelince, daha önce bulundukları mevkide doğal ortamlarına bırakıldı.

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Foto - Peçeli baykuşlar doğaya salındı

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, doğal ortamlarına salınan baykuşların, annelerini bulabileceklerini ifade etti.

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