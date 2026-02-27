  • İSTANBUL
Yeşilay Haftası 'Sen de Yeşilaycısın' çağrısıyla başladı...
Giriş Tarihi:

Yeşilay Haftası 'Sen de Yeşilaycısın' çağrısıyla başladı...

Bir asrı aşkın süredir bağımlılıklara karşı mücadele eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti, “Bağımsızlık Yılı” vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Geleceğini önemseyen herkes Yeşilaycıdır” diyerek 2026 yılının mottosunu duyurdu.

1-7 Mart Yeşilay Haftası öncesinde, Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılı boyunca yürütülecek önleyici çalışmalar, rehabilitasyon hizmetleri, toplumsal farkındalık kampanyaları ve gençlik odaklı projelerin çerçevesi aktarıldı. “Bağımsızlık Yılı” vizyonu doğrultusunda bağımlılıkla mücadelede bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımın güçlendirileceği vurgulandı. Toplumun tüm kesimleri “Sen de Yeşilaycısın” çağrısıyla bağımlılıkla mücadelede ortak sorumluluğa davet edildi.

Toplantıda ayrıca Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerinde bağımlılıktan kurtulan danışanların gerçek yaşam hikâyelerinden oluşan “Bağımsızlık Mektupları” kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Umudu, yeniden başlangıçların gücünü ve iyileşme yolculuğunu görünür kılan eser, bağımlılıkla mücadelesini sürdüren bireylerin Yeşilay’ın desteğiyle hayata yeniden tutunma süreçlerini ortaya koydu. “BAĞIMLILIKLAR TOPLUMSAL BİR VİRÜS HALİNE GELDİ” Basın toplantısında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay’ın 106 yıl önce insanlığın bağımsız olması idealinden doğduğunu vurgulayarak, “Bu yolculuk 106 yıldır önemini artırarak devam ediyor. Bağımlılıklar bugün birlik ve beraberliğimizi zedeleyen toplumsal bir virüs hâline gelmiştir.” dedi.

Yeşilay’ın tütün, alkol, madde, kumar ve dijital bağımlılık olmak üzere beş bağımlılık alanında önleme odaklı çalışmalar yürüttüğünü belirten Dinç, bağımlılık ortaya çıktıktan sonra telafinin çok zor olduğuna dikkat çekerek, “Hiçbir insanımızı bir gün bile bağımlılığa kaybetmemek için önleme çalışmalarını hayati görüyoruz.” ifadelerini kullandı. “BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE, BİR BAĞIMSIZLIK MESELESİDİR” 2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Dinç, “Biz bağımlılıklarla mücadele meselesini bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz. Buradan yola çıkarak 2024 yılında Bağımsızlık Seferberliğimizi başlattık. Bu mücadeleyi her mahalleye, her sokağa, her eve taşıyacağız. Toplumun her kesiminden insanımız ne kadar omuz verirse, o kadar kısa sürede bağımsız bir geleceğe ulaşmış olacağız. Diğer yandan Bağımsızlık Seferberliği’ni daha ileri taşımak ve daha fazla insana ulaşmak için 2026 yılını Bağımsızlık Yılı ilan ettik. İnsanlarımıza ulaşıp onlara Yeşilay’ın hizmetlerini, imkanlarını ulaştırma niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı. “BUGÜNÜNÜ VE GELECEĞİNİ ÖNEMSEYEN HERKES YEŞİLAYCIDIR” Toplumda zaman zaman bir umutsuzluk atmosferi oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Dinç, basında yer alan abartılı bağımlılık verilerinin karamsarlığa neden olduğunu ancak Türkiye’nin bağımlılığa teslim olmuş bir ülke olmadığını ve olmayacağını vurguladı. 1–7 Mart Yeşilay Haftası öncesinde Yeşilay’ın 2026 yılı mottosunu da kamuoyuyla paylaşan Dinç, “Toplumumuzdaki her insan bağımsız bir gelecek ister. Bugününü ve geleceğini önemseyen herkes Yeşilaycıdır. Bu anlayışla 2026 yılı mottomuzu ‘Sen de Yeşilaycısın’ olarak belirledik. 86 milyon insanımız varsa 86 milyon Yeşilaycı var demektir.” ifadeleriyle toplumsal dayanışma çağrısında bulundu. Kitapta yer alan danışan mektuplarından bazı bölümler okuyan Dinç, Yeşilay’ın 106 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle 2026 yılında da bağımlılıkla mücadelede umudu büyütmeye ve daha sağlıklı bir toplum için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

