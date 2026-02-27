Yeşilay Haftası 'Sen de Yeşilaycısın' çağrısıyla başladı...

Yeşilay’ın tütün, alkol, madde, kumar ve dijital bağımlılık olmak üzere beş bağımlılık alanında önleme odaklı çalışmalar yürüttüğünü belirten Dinç, bağımlılık ortaya çıktıktan sonra telafinin çok zor olduğuna dikkat çekerek, “Hiçbir insanımızı bir gün bile bağımlılığa kaybetmemek için önleme çalışmalarını hayati görüyoruz.” ifadelerini kullandı. “BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE, BİR BAĞIMSIZLIK MESELESİDİR” 2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Dinç, “Biz bağımlılıklarla mücadele meselesini bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz. Buradan yola çıkarak 2024 yılında Bağımsızlık Seferberliğimizi başlattık. Bu mücadeleyi her mahalleye, her sokağa, her eve taşıyacağız. Toplumun her kesiminden insanımız ne kadar omuz verirse, o kadar kısa sürede bağımsız bir geleceğe ulaşmış olacağız. Diğer yandan Bağımsızlık Seferberliği’ni daha ileri taşımak ve daha fazla insana ulaşmak için 2026 yılını Bağımsızlık Yılı ilan ettik. İnsanlarımıza ulaşıp onlara Yeşilay’ın hizmetlerini, imkanlarını ulaştırma niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı. “BUGÜNÜNÜ VE GELECEĞİNİ ÖNEMSEYEN HERKES YEŞİLAYCIDIR” Toplumda zaman zaman bir umutsuzluk atmosferi oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Dinç, basında yer alan abartılı bağımlılık verilerinin karamsarlığa neden olduğunu ancak Türkiye’nin bağımlılığa teslim olmuş bir ülke olmadığını ve olmayacağını vurguladı. 1–7 Mart Yeşilay Haftası öncesinde Yeşilay’ın 2026 yılı mottosunu da kamuoyuyla paylaşan Dinç, “Toplumumuzdaki her insan bağımsız bir gelecek ister. Bugününü ve geleceğini önemseyen herkes Yeşilaycıdır. Bu anlayışla 2026 yılı mottomuzu ‘Sen de Yeşilaycısın’ olarak belirledik. 86 milyon insanımız varsa 86 milyon Yeşilaycı var demektir.” ifadeleriyle toplumsal dayanışma çağrısında bulundu. Kitapta yer alan danışan mektuplarından bazı bölümler okuyan Dinç, Yeşilay’ın 106 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle 2026 yılında da bağımlılıkla mücadelede umudu büyütmeye ve daha sağlıklı bir toplum için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.