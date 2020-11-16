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Medya
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Payitaht Abdülhamid'de başrol oyuncusu ayrıldı

2020-11-16 17:25:10
Payitaht Abdülhamid'de başrol oyuncusu ayrıldı

TRT'de 5. sezonuna başlayan başarılı dizi Payitaht Abdülhamid'den seyircileri üzen bir ayrılık haberi geldi.

#1
Foto - Yeni sezonda diziye birçok yeni karakter katıldı. Bülent İnal’ın başrolünde yer aldığı diziye en son katılan ismin ise Vildan Atasever olduğu geçtiğimiz hafta basında yer almıştı.

Yeni sezonda diziye birçok yeni karakter katıldı. Bülent İnal’ın başrolünde yer aldığı diziye en son katılan ismin ise Vildan Atasever olduğu geçtiğimiz hafta basında yer almıştı.

#2
Foto - 127. bölümden itibaren dizinin kadrosuna dahi olacak olan Atasever, Saliha Sultan'ı oynayacak.

127. bölümden itibaren dizinin kadrosuna dahi olacak olan Atasever, Saliha Sultan'ı oynayacak.

#3
Foto - Ancak dizide izleyicileri çok üzecek bir ayrılık da var. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, en baştan bu yana projede bulunan ve Bülent İnal ile birlikte başrolde yer alan Özlem Conker yapımı veda ediyor.

Ancak dizide izleyicileri çok üzecek bir ayrılık da var. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, en baştan bu yana projede bulunan ve Bülent İnal ile birlikte başrolde yer alan Özlem Conker yapımı veda ediyor.

#4
Foto - AYRILIĞIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI -5. sezonda Payitaht Abdülhamid'e veda edecek olan oyuncu, tüm dizi hayranlarını üzecek ayrılık fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

AYRILIĞIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI -5. sezonda Payitaht Abdülhamid'e veda edecek olan oyuncu, tüm dizi hayranlarını üzecek ayrılık fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

#5
Foto - 2000’li yılların başından bu yana oyunculuk yapan Conker, birçok dizide ve sinema filminde yer aldı.

2000’li yılların başından bu yana oyunculuk yapan Conker, birçok dizide ve sinema filminde yer aldı.

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