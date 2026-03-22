  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Patriot füzeleri yağmur gibi yağmıştı! "İran vurdu" denilen Arap ülkesi ters köşe oldu: Saldıran bakın kim çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Patriot füzeleri yağmur gibi yağmıştı! "İran vurdu" denilen Arap ülkesi ters köşe oldu: Saldıran bakın kim çıktı

28 Şubat’ta başlayan büyük savaşın ardından Bahreyn’de sivillerin yaralandığı ve evlerin yerle bir olduğu patlamaya ilişkin İngiliz haber ajansı Reuters’tan dünya gündemini sarsacak bir analiz geldi. Akademik araştırmacıların incelediği verilere göre, saldırıdan sorumlu tutulan İran’ın aksine, yıkıma yol açan mühimmatın bölgeyi korumakla görevli bir ABD Patriot bataryasından ateşlenmiş olabileceği ileri sürüldü.

#1
Foto - Patriot füzeleri yağmur gibi yağmıştı! "İran vurdu" denilen Arap ülkesi ters köşe oldu: Saldıran bakın kim çıktı

ABD, İsrail ve İran savaşı dördüncü haftada da son bulmadı. ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran da çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef almaya devam ediyor. İran zaman zaman çevre ülkelere yapılan birtakım saldırıları ''Biz yapmadık'' diyerek reddederken İngiliz haber ajansı Reuters'tan dikkat çeken bir haber geldi.

#2
Foto - Patriot füzeleri yağmur gibi yağmıştı! "İran vurdu" denilen Arap ülkesi ters köşe oldu: Saldıran bakın kim çıktı

ABD ve İsrail'in saldırılara başladığı 28 Şubat'tan 10 gün sonra Bahreyn'e yapılan saldırının İran tarafından yapılmamış olabileceği öne sürüldü. Reuters tarafından incelenen akademik araştırmacıların analizine göre, ABD tarafından işletilen bir Patriot hava savunma bataryası, İran'la savaşın başlamasından 10 gün sonra ABD müttefiki Bahreyn'de onlarca sivili yaralayan ve evleri yerle bir eden şafak vakti patlamasında yer alan füzeyi ateşlemiş olabilir.

#3
Foto - Patriot füzeleri yağmur gibi yağmıştı! "İran vurdu" denilen Arap ülkesi ters köşe oldu: Saldıran bakın kim çıktı

Bahreyn'de aralarında çocukların da olduğu 32 kişinin yaralandığı saldırıdan İran sorumlu tutuldu. Saldırının olduğu gün, ABD Merkez Komutanlığı X hesabından yaptığı açıklamada da İran insansız hava aracının Bahreyn'deki bir yerleşim bölgesini vurduğunu açıklamıştı. Reuters'ın sorularına cevap olarak Bahreyn, ilk kez, başkent Manama'nın açıklarında ve bir petrol rafinerisine de ev sahipliği yapan Sitra adasındaki Mahazza mahallesi üzerinde meydana gelen patlamada bir Patriot füzesinin yer aldığını kabul etti.

#4
Foto - Patriot füzeleri yağmur gibi yağmıştı! "İran vurdu" denilen Arap ülkesi ters köşe oldu: Saldıran bakın kim çıktı

Bahreyn hükümeti sözcüsü yaptığı açıklamada, füzenin havada bir İran insansız hava aracını başarıyla engellediğini ve hayat kurtardığını söyledi. Sözcü, "Meydana gelen hasar ve yaralanmalar, Patriot önleme uçağının veya İran insansız hava aracının yere doğrudan çarpmasından kaynaklanmamıştır" dedi. Ne Bahreyn ne de Washington, Mahazza olayında İran insansız hava aracının yer aldığına dair herhangi bir kanıt sundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23