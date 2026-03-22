Patriot füzeleri yağmur gibi yağmıştı! “İran vurdu” denilen Arap ülkesi ters köşe oldu: Saldıran bakın kim çıktı
28 Şubat’ta başlayan büyük savaşın ardından Bahreyn’de sivillerin yaralandığı ve evlerin yerle bir olduğu patlamaya ilişkin İngiliz haber ajansı Reuters’tan dünya gündemini sarsacak bir analiz geldi. Akademik araştırmacıların incelediği verilere göre, saldırıdan sorumlu tutulan İran’ın aksine, yıkıma yol açan mühimmatın bölgeyi korumakla görevli bir ABD Patriot bataryasından ateşlenmiş olabileceği ileri sürüldü.