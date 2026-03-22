Patriot füzeleri yağmur gibi yağmıştı! “İran vurdu” denilen Arap ülkesi ters köşe oldu: Saldıran bakın kim çıktı

Bahreyn'de aralarında çocukların da olduğu 32 kişinin yaralandığı saldırıdan İran sorumlu tutuldu. Saldırının olduğu gün, ABD Merkez Komutanlığı X hesabından yaptığı açıklamada da İran insansız hava aracının Bahreyn'deki bir yerleşim bölgesini vurduğunu açıklamıştı. Reuters'ın sorularına cevap olarak Bahreyn, ilk kez, başkent Manama'nın açıklarında ve bir petrol rafinerisine de ev sahipliği yapan Sitra adasındaki Mahazza mahallesi üzerinde meydana gelen patlamada bir Patriot füzesinin yer aldığını kabul etti.