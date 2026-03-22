Yeniakit Publisher
WhatsApp yazışmaları mahkemeyi karıştırdı! Altın borcu olanlar yandı: Yargıtay'dan emsal teşkil edecek karar!
Cem Kaya Giriş Tarihi:

WhatsApp yazışmaları mahkemeyi karıştırdı! Altın borcu olanlar yandı: Yargıtay'dan emsal teşkil edecek karar!

Altın üzerinden borç alıp veren milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren tarihi bir karar Yargıtay'dan çıktı.

Borcun altın mı yoksa Türk Lirası mı olduğu tartışmasına son noktayı koyan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, WhatsApp konuşmalarını resmi delil statüsünde kabul etti.

Artık klavye başındaki her yazışma, mahkemede borcun cinsini ve miktarını belirleyen en güçlü kanıtlardan biri sayılacak.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, iki kişi arasındaki alacağın altın mı yoksa Türk Lirası cinsinden mi olduğuna dair açılan alacak davasında, yerel mahkemenin WhatsApp yazışmalarını dikkate alarak verdiği kararı hukuka uygun buldu.

ALTINLARI BOZDURUP 90 BİN LİRA BORÇ VERDİ Dairenin kararına göre, Samsun'da yaşayan bir kişi, yakınından borç para istedi. Borç istenen, altınlarını bozdurarak 90 bin lirayı borç verdi. Aradan geçen süreden sonra 40 bin lira ödeme yapan borçlu, 50 bin lirayı ödemek için süre istedi.

ALTIN OLARAK VERDİĞİ KARŞILIKTAN GERİ İSTEDİ Alacaklı, altın bozdurarak borç verdiğini, kalan borcun bu nedenle 50 bin lira olarak değil, 51,31 cumhuriyet altınının Türk Lirası karşılığı olarak ödenmesini talep ederek dava açtı.

DAVA REDDEDİLDİ Borçlu, davacının kendisine Türk Lirası olarak borç verdiğini, cumhuriyet altını üzerinden ödünç sözleşmesi yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, delil niteliğinin bulunmayan WhatsApp mesaj içeriklerinde davacıdan altın aldığına yönelik hiçbir beyanının olmadığını, 50 bin lira dışında davacıya borcunun bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etti.

Yargılamayı yapan Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, altın cinsinden borç verildiği iddiasını ispat yükünün davacıda olduğunu, taraflar arasındaki WhatsApp mesajlarında da borcun altın cinsinden olduğuna dair içerik olmaması nedeniyle davayı reddetti.

Alacaklı kişi, yerel mahkemenin ret kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu.

YARGITAY YEREL MAHKEME KARARINI ONADI İstinaf başvurusunu inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Davacı alacaklı, hükme itirazda bulunarak, dosyayı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, derece mahkemelerince verilen kararı hukuka uygun bularak, oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdı.

Dairenin kararında, taraflar arasındaki para transferine ilişkin dekontlar, WhatsApp yazışma içerikleri doğrultusunda davacının iddiasını ispatlayamadığı belirtilerek, alacağının altın cinsinden ödenmesi talebinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

Yorumlar

Hukuka aykiri değil

Ama islama danismali ne yapmali veren mağdur alan keyifli
