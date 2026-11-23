Karabağ meselesinde eskiden yapılan müzakere sürecinin ve Azerbaycan'la ihtilafın Ermenistan'ı devlet olma niteliğini kaybetmenin eşiğine getirdiğini vurgulayan Paşinyan, "Yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından yalnızca Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayıp onaylamakla kalmayacağız, aynı zamanda kurumsallaşmış, kalıcı ve geri döndürülemez barışa da sahip olacağız. Bu, hem barışa hem bağımsızlığa, hem barışa hem devlete sahip olacağımız için emsalsiz ve tarihi bir durumdur." dedi. Paşinyan, geçmişte barış ile devletin birbirine karşıt seçenekler gibi sunulduğu ancak bugün Ermenistan'ın hem barışa hem de bağımsızlığa sahip olma imkanına kavuştuğu değerlendirmesinde bulundu. Muhalefetin bu süreci engellemek istediğini savunan Paşinyan, anayasa taslağının referanduma sunulması için muhalefete çağrı yaptı. Paşinyan, referandumda anayasa taslağının reddedilmesi halinde başbakanlıktan istifa edeceğini, kabul edilmesi halinde ise bir sonraki seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı.