Gündem oldu: Galatasaray'da saha krizi sürüyor: Aston Villa o teklifi kabul etmedi
Galatasaray yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi RAMS Park'taki zemin sorunu İngiliz basınında gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi RAMS Park'taki zemin sorunu İngiliz basınında gündem oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı konuk edeceği maç öncesinde saha zemini İngiliz basınında gündem oldu. Ayrıca Aston Villa'dan maç öncesindeki antrenmanla ilgili de yanıt geldi.
Birmingham Mail'de yer alan haberde Aston Villa'nın maç öncesindeki son antrenmanını İngiltere'de yapıp sonrasında İstanbul'a gideceği belirtildi.
Ayrıca Aston Villa'ya maç öncesinde İstanbul'da antrenman yapabilmesi için başka bir stadyumun önerildiği ancak İngiliz ekibinin maçın oynanacağı stadyumda antrenman yapamayacağı için bu teklifi kabul etmediği aktarıldı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Amedspor'la oynadığı maçın ardından zeminin düzeltilmesiyle ilgili çalışmalar başlamış ve sarı-kırmızılı takımın milli ara dönüşü Samsunspor'la oynadığı mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştı.
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