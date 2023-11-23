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Dünya
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Pasaporta gerek yok! Yurt dışı tatili hayal olmaktan çıkıyor! Çipli kimlik kartınız ile nerelere gidebilirsiniz?

2023-11-23 16:44:37
Pasaporta gerek yok! Yurt dışı tatili hayal olmaktan çıkıyor! Çipli kimlik kartınız ile nerelere gidebilirsiniz?

Türkiye’nin Lider Seyahat Pazaryeri Enuygun.com, yurt dışında sonbahar-kış tatili yapmak isteyenler için pasaport ve vize gerekliliği olmadan, sadece çipli kimlik kartı ile gidilebilecek yurt dışı rotalarını derledi. Üstelik bu rotalarda Euro olmadan da seyahat etmek mümkün.

#1
Foto - Pasaporta gerek yok! Yurt dışı tatili hayal olmaktan çıkıyor! Çipli kimlik kartınız ile nerelere gidebilirsiniz?

Türkiye’nin Lider Seyahat Pazaryeri Enuygun.com, yıl bitmeden yurt dışı seyahati yapmak isteyenler için Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı ile giriş yapılan ülkeleri derledi. Vize ve pasaport gerekliliği olmadan, bir anda karar verseniz bile engele takılmadan kolayca ziyaret edebileceğiniz ülkeler arasında Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Ayrıca bu ülkeler ekonomik bir yurt dışı tatilinin de kapılarını aralıyor. Enuygun.com, Euro haricinde kendi para birimleriyle de gezebileceğiniz pasaportsuz ülkeleri şöyle sıralıyor:

#2
Foto - Pasaporta gerek yok! Yurt dışı tatili hayal olmaktan çıkıyor! Çipli kimlik kartınız ile nerelere gidebilirsiniz?

Gürcistan: Gürcistan hem kara yolu hem de hava yolu ile ziyaret edilebilen, doğası kadar mimarisiyle de dikkat çeken bir ülke. İstanbul’dan uçakla bir saat içinde Karadeniz kıyısındaki Batum’da ya da başkent Tiflis’te olabilirsiniz. Ülkeye otobüs seçeneğini değerlendirerek ve manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapmak da mümkün. Seyahatiniz için Batum’u tercih ederseniz şehirde gezilecek pek çok nokta var. Batum gezilecek yerler listenizde iki aşığın hikayesini anlatan modern Ali ve Nino heykelleri, sahil hattındaki 7 kilometrelik Batum Bulvarı, panoramik dönme dolap, yeşilin tonlarıyla büyüleyen Batum Botanik Bahçesi yer almalı. Yılbaşından önce yurt dışı seyahatine çıkmak isteyenler için Batum uçak bileti fiyatları 1.790 TL’den başlıyor. Eğer başkent Tiflis’i tercih edecekseniz de mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Eski Tiflis ve 4. yüzyıla tarihlenen kalesiyle meşhur Kala bölgesi var. Sameba Katedrali, Rike Park, Özgürlük Meydanı ve Barış Köprüsü de Enuygun.com’un Tiflis’e dair diğer önerileri. Sadece kimlik kartıyla gidilebilecek yurt dışı rotalarından Gürcistan’ı seçenler ülkedeyken haçapuri ile Gürcü mantısı hinkaliyi mutlaka tatmalı.

#3
Foto - Pasaporta gerek yok! Yurt dışı tatili hayal olmaktan çıkıyor! Çipli kimlik kartınız ile nerelere gidebilirsiniz?

Moldova: Çipli kimlik kartıyla 90 güne kadar kalınabilecek Moldova’nın en popüler şehri Kişinev. Direkt uçuşlarla gidilebilecek Kişinev’de gezilecek yerlerin başında Moldova Ulusal Tarih Müzesi geliyor. 14. yüzyılda yaşamış Moldova Prensi Stephen The Great anısına yapılan heykelle bütünleşen Great Central Park, iki meydanı birleştiren uzun bulvar Stefan Cel Mare Bulvarı, Zafer Takı, Katedral Parkı ve Nativity Katedrali ise keşfetmeniz gereken diğer yerler. Moldova’ya seyahat ederseniz tatmanız gereken lezzetler arasındaysa polenta, lezzetli tavuk yemeği racitura ve erişte çorbası zama bulunuyor. Cazibe noktaları, lezzetli yemekler ve farklı bir kültürün izleriyle dolu bir yolculuk için Moldova’ya uçak biletleri yılbaşına dek dönem için 2.130 TL’den başlıyor.

#4
Foto - Pasaporta gerek yok! Yurt dışı tatili hayal olmaktan çıkıyor! Çipli kimlik kartınız ile nerelere gidebilirsiniz?

Azerbaycan: Çipli T.C. kimlik kartı ile ziyaret edilebilen ülkelerden Azerbaycan’da vizesiz 90 güne kadar kalınabiliyor. Azerbaycan’ın en çok ziyaret edilen şehirleri Bakü ve Gence, ülke mutfağının lezzetli yemeklerinin sunulduğu restoranlarıyla, keyif veren parkları ve meydanlarıyla, müze, tiyatro salonu ve konser alanlarıyla sıkılmadan günlerce kalınabilecek yerler. Başkent Bakü’nün eski yerleşimi ‘İçeri Şehir’ UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Burada Şirvanşahlar Sarayı, Multan Kervansarayı ve Muhammad Camii gibi cazibe merkezlerini ziyaret edebilirsiniz. Öte yandan Hazar Denizi boyunca modern gökdelenlerin oluşturduğu silueti seyre dalabilirsiniz. Pek çok hava limanından direkt uçuşlarla Bakü’ye ulaşılabiliyor. Bakü uçak bileti alarak keyifli bir tatil için ilk adımı atabilirsiniz. Yılbaşına dek olan dönem için Bakü uçak bileti fiyatları 2.950 TL’den başlıyor.

#5
Foto - Pasaporta gerek yok! Yurt dışı tatili hayal olmaktan çıkıyor! Çipli kimlik kartınız ile nerelere gidebilirsiniz?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 30 güne kadar ziyaretlerinde çipli kimlik kartlarıyla giriş yapabildiği Kuzey Kıbrıs, yıl bitmeden keyif dolu bir tatil yapabilmek için ideal bir rota. Turizm ülkesi Kuzey Kıbrıs, sosyal hayatı, tarihi, kültürü ve yemekleriyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Hafta sonu tatillerinde olduğu kadar uzun süreli tatiller için de eşsiz bir rota olan Kıbrıs’ta tarihi bölge Bellapais’in yanı sıra Girne Kalesi ve Selimiye Camii görülebilir. Ülkedeki bir diğer popüler şehir Gazimağusa’da ise Karpaz Yarımadası’nın ucuna yolculuk yapabilir, Dipkarpaz’da günbatımının güzelliğine tanık olabilirsiniz. Türkiye’nin her yerinden direkt ya da aktarmalı uçuşlarla ortalama 1,5-2 saatte ulaşılabilen Kuzey Kıbrıs için biletinizi hemen alabilirsiniz. Yıl bitmeden Kıbrıs’a gitmek isterseniz uçak bileti fiyatları 900 TL’den başlıyor.

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