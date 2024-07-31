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Aktüel
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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

2024-07-31 09:45:00
Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Foto - Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Şifa B.'ye ait park halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sanayi sitesinin özel güvenlikleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

#2
Foto - Park halindeki otomobil alev topuna döndü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tazyikli su sıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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