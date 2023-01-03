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Yaşam
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Park halindeki aracın freni boşaldı! Ölüm kalım savaşı

2023-01-03 10:56:18
Park halindeki aracın freni boşaldı! Ölüm kalım savaşı

Park halindeki kamyonetin freni boşaldı. Sürücü ise ölümle burun buruna geldi.

#1
Foto - Park halindeki aracın freni boşaldı! Ölüm kalım savaşı

Adana'da park halindeki kamyonetin freni boşalınca hareket etmeye başladı, fırındaki sürücü ise yetişmeye çalışırken iki araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Saniyelerle ölümden dönen sürücü kamyonetini durdurmayı başarırken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - Park halindeki aracın freni boşaldı! Ölüm kalım savaşı

Olay, Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurtoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında bir kişi kamyoneti durdurup el frenini çekip fırına girdi. Kapısı açık olan aracın el freni ise bu sırada boşaldı. Hareket etmeye başlayan kamyonetini gören sahibi koşarak yetişti ancak önde duran otomobil ile aracı arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

#3
Foto - Park halindeki aracın freni boşaldı! Ölüm kalım savaşı

Otomobile sürterek geçen kamyona yetişen sahibi herhangi bir kaza olmadan aracı durdurdu. O anların tamamı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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