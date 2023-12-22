2023-12-22 19:57:33 Parfüm şişesinden çıkan şoke etti!
İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı.
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İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkoalan ekipleri, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese yapılan operasyonda, 51 ayrı parfüm şişesine gizlenmiş halde toplam 5 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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