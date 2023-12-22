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Hayat-Aktüel
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Parfüm şişesinden çıkan şoke etti!

2023-12-22 19:57:33
Parfüm şişesinden çıkan şoke etti!

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı.

#1
Foto - Parfüm şişesinden çıkan şoke etti!

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkoalan ekipleri, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

#2
Foto - Parfüm şişesinden çıkan şoke etti!

Adrese yapılan operasyonda, 51 ayrı parfüm şişesine gizlenmiş halde toplam 5 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçirildi.

#3
Foto - Parfüm şişesinden çıkan şoke etti!

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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