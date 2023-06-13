2023-06-13 19:58:03 Paraşütlü uçak yaptılar
Uçuş güvenliğine önem veren Cırrus paraşütle iniş yapabilen 'Vision Jet' uçağını üretti.
Uçuş güvenliğine önem veren Cırrus paraşütle iniş yapabilen 'Vision Jet' uçağını üretti.
Uçaklar, yüzlerce teknolojik sistemin birbiriyle oldukça uyumlu çalışmasıyla ortaya çıkan mükemmel araçlar olup bu sayede binlerce metre yüksekliklere çıkarak yolcuları ya da kargoları taşıyabilmektedirler.
Bu işleyiş gerçekleşirken öncelik her zaman emniyettir. Havacılığın dayandığı en temel noktalardan birisi olan “emniyet” konusunda ileri düzey teknolojiler sunan Cırrus Vision Jet’i yakından inceleyelim.
ABD merkezli uçak üreticisi Cırrus’un amiral gemisi diyebileceğimiz “Vision Jet” modeli, uçakla seyahat etmek isteyen ailelere ya da nispeten küçük jet tercih eden iş insanlarına keyifli ve konforlu bir yolculuk imkanı sunuyor.
Yedi kişi taşıyabilen Cırrus Vision Jet, “Williams International FJ33-5A” motorundan 837 kg itiş gücü almakta ve bu güç ile maksimum 311 KTAS (576 KM/H) hız yapabilmektedir. Uçak 11,79 metre kanat açıklığına, 9,42 metre uzunluğa sahip ve maksimum 2727 kg ağılık ile kalkış yapabiliyor.
Ayrıca Cırrus Vision Jet, kokpitinde pilotlara güncel dijital teknolojik sistemlerle kontrol kolaylığı sağlarken yolculara da geniş camları, konforlu koltukları ve bilgi eğlence sistemleriyle keyifli bir yolculuk sunuyor.
Cırrus’un “Safe Return Autoland” olarak adlandırdığı sistem, pilot herhangi bir sebepten ötürü uçağı kontrol edemeyecek olursa Vision Jet’in kabininde tavanda bulunan acil durum butonuna basılarak aktive ediliyor.
Bu sistem devreye girdiği zaman uçak bir insanın kumandalarına ihtiyaç duymadan pilotun yapabileceği nerdeyse bütün işleri yaparak güvenli bir şekilde en yakın hava meydanlarından birine otomatik şekilde inebiliyor.
Bu işlem sırasında acil durum butonuna basıldığı andan itibaren uçak kontrolü ele alıyor ve gidebileceği olası hava meydanlarının rotasını tarayıp en uygun olanı seçiyor. Bu esnada uçak yaptığı hesaplar doğrultusunda ne kadar sürede yere ineceğini yolculara bildiriyor. İniş için gerekli bütün işlemleri yine “Vision Jet” kendisi gerçekleştiriyor ve otomatik şekilde iniş takımlarını açıp iniyor.
Gövde Paraşüt Sistemi ile Emniyet Artıyor! Cırrus Vision Jet’in sahip olduğu en dikkat çekici özelliklerinden biride motor arızası gibi uçağın uçuşuna engel olabilecek acil durumlarda uçağın emniyetli bir şekilde yere inmesini sağlayan “Gövde Paraşüt Sistemi” (Airframe Parachute System).
Uçağın burun kısmının üstünde gövdenin içinde bulunan paraşüt acil durumlarda bir fırlatma sistemi ile açılıp uçağı gövdenin farklı yerlerinden dengeli şekilde tutarak önce yavaşlamasını ardından da dikey şekilde süzülerek inmesini sağlıyor. Bu sistemle uçağın havada yaşadığı herhangi bir arızadan ötürü yolcuların olası büyük kaza ya da kırımları yaşamasının önüne geçiliyor.
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