Paraşütlü uçak yaptılar

Bu işlem sırasında acil durum butonuna basıldığı andan itibaren uçak kontrolü ele alıyor ve gidebileceği olası hava meydanlarının rotasını tarayıp en uygun olanı seçiyor. Bu esnada uçak yaptığı hesaplar doğrultusunda ne kadar sürede yere ineceğini yolculara bildiriyor. İniş için gerekli bütün işlemleri yine “Vision Jet” kendisi gerçekleştiriyor ve otomatik şekilde iniş takımlarını açıp iniyor.