2024-02-26 18:16:26 Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!
Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery’nin TIGGO 7 model ailesi, Türkiye’de ve küresel pazarda sergilediği üstün satış performansıyla ürün gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Küresel kullanıcı sayısı 3 milyonu aşan Chery TIGGO 7 ailesi, sadece aldığı ödüllerle değil, dünya çapındaki kullanıcıların öncelikli tercihi olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.