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Otomotiv
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Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

2024-02-26 18:16:26
Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery’nin TIGGO 7 model ailesi, Türkiye’de ve küresel pazarda sergilediği üstün satış performansıyla ürün gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Küresel kullanıcı sayısı 3 milyonu aşan Chery TIGGO 7 ailesi, sadece aldığı ödüllerle değil, dünya çapındaki kullanıcıların öncelikli tercihi olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

#1
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

TIGGO 7 ailesi, aynı sınıftaki ürünlere kıyasla motor performansı, akıllı işlevleri ve diğer üstün ürün özellikleri ile de küresel kullanıcılara daha akıllı ve daha keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor.

#2
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

SUV SEGMENTİNDE 4'ÜNCÜ SIRADA

#3
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Chery, TIGGO 7 PRO’nun yüksek teknoloji ve konfor özellikleri ile donatılan Avantgarde donanımına sahip versiyonunu şubat ayı itibarıyla Türkiye pazarına sundu. Bu ürün güncellemesi ile birlikte otomobil pazarına yeni bir soluk getiren TIGGO 7 PRO, SUV segmentinde dördüncü sırada yer alarak Türkiye binek otomobil satışlarında önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Pazardaki bu üstün özellikleriyle birlikte TIGGO 7 PRO, aileye yönelik konforlu ve teknolojik SUV dünyasının öncü modeli haline geldi.

#4
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

J.D. Power 2023 APEAL (Otomotiv Performansı, Uygulaması ve Düzeni) Araştırması verilerine göre Chery TIGGO 7 ailesi, 2023 yılında C-SUV segmentinde mükemmel performans gösterdi. Küresel kullanıcı sayısı 3 milyonu aşan Chery TIGGO 7 ailesi, dünya çapında gerçekleştirdiği başarılı satış performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Böylece TIGGO 7 ailesi sadece aldığı ödüllerle değil, küresel pazarlarda sergilediği satış performansıyla da üstün ürün gücünü gözler önüne serdi.

#5
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

GÜÇLÜ MOTOR VE VERİMLİ TGDI MOTOR

#6
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Chery TIGGO 7 ailesinin içten yanmalı motora sahip versiyonları Çin'in ilk 10 motorundan biri olan ACTECO 1.6TGDI motorla donatılıyor. Bu motor, 183 HP maksimum güç ve 275 Nm maksimum tork üretiyor. Yine bu motor yüzde 37,1'in üzerindeki termal verimliliğiyle ortalamasını aşıyor ve Çinli markalar arasında lider konumda yer alıyor.

#7
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

YENİLİKÇİ VE AKILLI KABİN

#8
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Chery TIGGO 7 ailesi elektrikli, ısıtmalı ve soğutmalı sürücü ve ön yolcu koltuklarıyla uzun yolculuklarda gelişmiş konfor seviyesi sunuyor. Ayrıca 8 hoparlörlü özel SONY ses sistemi ve 64 renkli ortam aydınlatması sürükleyici bir görsel ve işitsel deneyim sağlıyor.

#9
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Çift bölgeli otomatik klima sistemi, sürücü ve ön yolcu için bağımsız sıcaklık kontrolü sağlarken, ikinci sıradaki havalandırma ızgaraları arka koltukta seyahat eden yolculara hava kalitesi ve sıcaklığı konforlu bir şekilde sunuyor.

#10
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Ayrıca 50W gücündeki kablosuz hızlı şarj ve ön koltuklardaki C-Tipi USB bağlantısı sürücü ve yolcuların şarj gereksinimini kolaylıkla karşılıyor. Bunun dışında merkezi kontrol ekranı aynı zamanda şarj süreçlerini de göstererek akıllı teknolojinin getirdiği konforu bir üst seviyeye taşıyor.

#11
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Çevrim dışı sesli etkileşim işlevi, farklı ülkelerdeki kullanıcıların dünya standartlarını karşılayan Chery TIGGO 7 ailesi modelleriyle daha rahat bir sürüş deneyimi yaşamasına olanak sağlıyor.

#12
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

TÜM TEST KOŞULLARINI BAŞARIYLA TAMAMLADI

#13
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Chery TIGGO 7 ailesi ayrıca yoğun soğuktan yüksek sıcaklıklara kadar farklı ve aşırı ısı testlerine tabi tutuldu. TIGGO 7, soğuk test için aracın çalışma performansını, ısıtma verimliliğini ve aşırı düşük sıcaklık koşulları altında güç sisteminin stabilitesini teyit etmek üzere -30 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklara sahip yüksek rakımlı bölgelere gönderildi.

#14
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Yüksek sıcaklık testi ise sıcak yaz aylarının sürüş ortamını sağlamak üzere Orta Doğu'nun çöl bölgelerinde gerçekleştirildi. Testin bu aşaması, motorun soğutma sistemini, klima soğutma verimliliğini ve malzemelerin yüksek sıcaklık altındaki dayanıklılığını incelemeye odaklandı.

#15
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Chery TIGGO 7 ailesi, tüm bu hassas testler sayesinde küresel bir SUV ürünü olarak çok yönlü becerilerini tam anlamıyla kanıtlayarak üstün çevresel uyum ve güvenilir bir performans sergiledi.

#16
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

TIGGO ailesinin satış lideri TIGGO 7, 2016 yılındaki ilk lansmanından bu yana çekici görünümü, üstün performansı ve kalitesiyle kendi segmentinde itibar kazandı. Küresel kullanıcıların öncelikli SUV tercihi olan TIGGO 7 model ailesi, Türk kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha da odaklanarak, küresel modellerin standartlarını sürekli olarak yineleyip geliştiriyor ve SUV dünyasında yeni standartlar belirliyor.

#17
Foto - Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Böylece TIGGO 7 ailesi, konforla birlikte teknoloji arayan ve aileye değer veren Türk kullanıcılara en iyi sürüş deneyimini sunuyor.

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