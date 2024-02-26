Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!

Chery, TIGGO 7 PRO’nun yüksek teknoloji ve konfor özellikleri ile donatılan Avantgarde donanımına sahip versiyonunu şubat ayı itibarıyla Türkiye pazarına sundu. Bu ürün güncellemesi ile birlikte otomobil pazarına yeni bir soluk getiren TIGGO 7 PRO, SUV segmentinde dördüncü sırada yer alarak Türkiye binek otomobil satışlarında önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Pazardaki bu üstün özellikleriyle birlikte TIGGO 7 PRO, aileye yönelik konforlu ve teknolojik SUV dünyasının öncü modeli haline geldi.