2023-09-27 10:54:15 Paraların saklandığı yere dikkat! Vatandaşa çökenlere devlet çöktü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Bursa'nın İnegöl ilçesinde tefecilik yapıp yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına çöken Terkinler çetesi için jandarma 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladı. Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda fırıncılık kisvesi altında tefecilik yapan çetenin vatandaşlardan topladığı paraların 2 milyonluk kısmı çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinden çıktı. Nazi T.' nin lideri olduğu çetenin çökerek 10'dan fazla fırını ele geçirdiği, belediye ihalelerine girebilmek ve göz boyamak maksadıyla ilçedeki bir spor kulübüne sponsor olduğu ortaya çıktı.