Paraların saklandığı yere dikkat! Vatandaşa çökenlere devlet çöktü

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından; 8 ay süren takip neticesinde; İnegöl merkezi başta olmak üzere, Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen Terkinler çetesine yönelik; Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum illerinde toplam 450 jandarma personeli ile operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde çete lideri Nazi T. ile yardımcılığını yapan oğlu Erkan T. ile yeğenleri M.T., A.T. ve E.K.'nın da aralarında olduğu 35 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çete üyelerine ait otomobil ve kamyonetlerde 7 adet tabanca, 9 adet tabancalara ait şarjör,5 adet pompalı av tüfeği, 1387 adet tabanca fişeği, 762 adet av tüfeği fişeği, yaklaşık 2 milyon nakit para, 1540 euro, 5002 dolar, 330 adet tapu senedi, 410 adet çek, 71 adet çek koçanı, 475 adet boş senet, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 8 adet senet koçanı, 410 gram altın 45 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim-kart, usb bellek ve döküman ele geçirildi.