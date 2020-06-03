Papazlar çok kızdı! Trump'a İncil tepkisi

Washington Episkopal Piskoposu Mariann Budde, "İsa'nın öğretilerine aykırı bir mesaj için arka fon oluştursun diye Yahudi-Hıristiyan geleneğinin en kutsal metnini ve izin almaksızın benim yetki alanımdaki kiliselerden birini kullandı." dedi. Vatikan'ın iletişim başkanlığına danışmanlık yapan Cizvit rahip James Martin de şöyle açıklamalarda bulundu: "Açık konuşayım. Bu mekruhtur. İncil sizin yaslanacağınız bir dekor değildir. Kilise, fotoğrafçılara poz verme sahnesi değildir. Din, siyasi alet değildir. Tanrı sizin oyuncağınız değildir."