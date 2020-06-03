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Dünya
6
Papazlar çok kızdı! Trump'a İncil tepkisi

2020-06-03 11:51:02
Papazlar çok kızdı! Trump'a İncil tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde İncil'le kilise dolaşarak olayların üzerine gitmesi, dini liderler tarafından hoş karşılanmadı.

#1
Foto - ABD’de George Floyd isimli 46 yaşındaki bir Afro-Amerikalının gözaltına alındığı sırada polis şiddetine maruz kalarak öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerde, 1 hafta geride kaldı.

ABD’de George Floyd isimli 46 yaşındaki bir Afro-Amerikalının gözaltına alındığı sırada polis şiddetine maruz kalarak öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerde, 1 hafta geride kaldı.

#2
Foto - Fotoğraf çekimi öncesinde henüz sokağa çıkma yasağı ilan edilmemişken barışçıl bir şekilde yürüyüş yapan göstericileri biber gazı ve plastik gazı ile dağıtan polisin bu hareketi büyük tepki çekmişti.

Fotoğraf çekimi öncesinde henüz sokağa çıkma yasağı ilan edilmemişken barışçıl bir şekilde yürüyüş yapan göstericileri biber gazı ve plastik gazı ile dağıtan polisin bu hareketi büyük tepki çekmişti.

#3
Foto - Dün Beyaz Saray'da protestocuları tehdit eden açıklamalar yaptıktan sonra yakındaki St. John Episkopal Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil'le yürüyen, bugün de Papa 2. Jean Paul'ün adını taşıyan ibadethaneyi ziyareti programına alan Başkan Donald Trump'a, dini liderler sert tepki gösterdi.

Dün Beyaz Saray'da protestocuları tehdit eden açıklamalar yaptıktan sonra yakındaki St. John Episkopal Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil'le yürüyen, bugün de Papa 2. Jean Paul'ün adını taşıyan ibadethaneyi ziyareti programına alan Başkan Donald Trump'a, dini liderler sert tepki gösterdi.

#4
Foto - Washington Episkopal Piskoposu Mariann Budde,

Washington Episkopal Piskoposu Mariann Budde, "İsa'nın öğretilerine aykırı bir mesaj için arka fon oluştursun diye Yahudi-Hıristiyan geleneğinin en kutsal metnini ve izin almaksızın benim yetki alanımdaki kiliselerden birini kullandı." dedi. Vatikan'ın iletişim başkanlığına danışmanlık yapan Cizvit rahip James Martin de şöyle açıklamalarda bulundu: "Açık konuşayım. Bu mekruhtur. İncil sizin yaslanacağınız bir dekor değildir. Kilise, fotoğrafçılara poz verme sahnesi değildir. Din, siyasi alet değildir. Tanrı sizin oyuncağınız değildir."

#5
Foto - İnançlararası İttifak Başkanı, Haham Jack Moline de şu görüşü dile getirdi:

İnançlararası İttifak Başkanı, Haham Jack Moline de şu görüşü dile getirdi: "Başkan Trump'ın ırksal adalet çağrılarına yanıt olarak ve barışçı protestocuları kovalamak için askeri güç kullanmasının ardından St. John Episkopal Kilisesi önünde elinde İncil tutması, hayatımda gördüğüm en kasti dinin kötüye kullanılmasıydı."

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