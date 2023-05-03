Papatya çayının bu faydalarını duyan aktara koşuyor!

Papatya çayının faydaları 1. Papatya çayının uyku kalitesi üzerindeki etkileri Papatya çayı, uyku kalitesini arttıran benzersiz bir içecektir. Papatya çayının bu özelliği, eski tıp uygulamalarından beri bilinmektedir. Papatyalar, beyinde uykusuzluğu azaltan ve uykunun gelmesini sağlayan bazı özel reseptörlere bağlanan, apigenin adı verilen bir antioksidan içerir. Apigenin, kronik uykusuzluğa da iyi gelebilmektedir. Yeni doğum yapmış 80 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, kadınlar iki gruba ayrılmış ve bir grup iki hafta boyunca düzenli olarak papatya çayı içerken, diğer grup hiçbir çay tüketmemiştir. İki hafta sonucunda yapılan ölçümlerde, papatya çayı içen gruptaki kadınlar, bu çayı tüketmeyen gruba kıyasla, daha iyi uyku kalitesi bildirmiştir. Ayrıca, uyku sorunları ile bağlantılı daha az depresyon ve fiziksel belirtiler göstermiştir. Papatya çayı tüketimi durduktan iki hafta sonra yapılan ölçümlerde ise, iki grup arasında bir fark gözlenmemiştir. Bu da papatya çayının kullanım süresi boyunca etki gösterdiğini, uzamış bir etkisinin olmadığını düşündürtmektedir. Bir başka çalışmada ise 28 gün boyunca, günde iki kere 270 mg papatya özü tüketen kişilerin, gece vakti 1/3 oranında daha az uyanık oldukları ve özü tüketmeyenlerden ortalama 15 dakika daha hızlı uyudukları bulunmuştur. Bu bulgular umut verici olsa da, papatya çayının uyku üzerindeki etkilerinin derecesini belirlemek için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yine de yatmadan önce papatya çayı içmek, uykuya dalma ve kolay uyanma gibi konularda sorun yaşayan insanların denemesi gereken bir yöntemdir.