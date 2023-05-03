2023-05-03 10:36:25 Papatya çayının bu faydalarını duyan aktara koşuyor!
Papatya çayı, doğal tadının yanı sıra vücuda çeşitli yararlar sağlayan popüler bir içecektir. Papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulmasıyla elde edilen bu çay, kafein içermemesinden dolayı yeşil veya siyah çaya alternatif olarak tüketilir. Papatya çayının faydaları, farklı türlerde antioksidanlar barındırmasından kaynaklanmaktadır. Bu antioksidanların bazıları, kalp hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma risklerini azaltmada rol oynayabilmektedir. Papatya çayı aynı zamanda, gastrointestinal sisteme (sindirim sistemi) ve uykuya yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir. Bu yazıda, sizler için papatya çayının 5 potansiyel sağlık yararı bilimsel veriler ışığında derlenmiştir. Keyifli okumalar dileriz.