Pamukkale, pandemi sonrası dönemin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, salgından dolayı tüm dünya vatandaşlarının 1,5 yıldır tatil özlemi olduğunu belirtti. Bazıları için 11, bazıları için 9 günlük uzun tatil döneminde tüm vatandaşların tatil yörelerine akın ettiğini dile getiren Şen, "Pandemiden dolayı geçen yıl gelemeyen gurbetçi vatandaşlarımız da akın akın ülkemize geliyor. Çok büyük bir yoğunluk var. Tesislerimizde doluluk oranı üst seviyede. Bayram döneminde Pamukkale'ye gelen vatandaşlarımız hem travertenlerin büyülü güzellikleriyle karşılaşacaklar hem antik havuzda yüzecekler. Tüm vatandaşlarımızı Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini görmeye davet ediyoruz." dedi. Pamukkale ören yerinin salgın öncesi günlük 15 binli sayıları gördüğünü hatırlatan Şen, "Pandemi sonrası dönemin rekoruna ulaşarak 12 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Bayram boyunca da bu artarak devam edecek diye bekliyoruz. Oldukça iyi bir tatil dönemi olacak." diye konuştu.