Türkiye’nin 50 yıllık dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Sessiz sedasız konkordato ilan ettiler
Türkiye'nin köklü ulaşım devlerinden, 1975 yılından bu yana yollarda olan Kale Seyahat, içine düştüğü ekonomik darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato ilan etti. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda, grubun bünyesindeki 6 şirketle birlikte Kale Seyahat 3 aylık geçici mühlet korumasına alındı. Geniş bir yolcu ağına sahip olan yarım asırlık firmanın geleceği, mahkeme tarafından atanan komiser heyetinin hazırlayacağı raporla netlik kazanacak.