Fenerbahçe’de Tedesco’nun yerine o isim geliyor! Herkes ters köşe olacak Araç sahiplerine çok ama çok kötü haber! Gece yarısı kallavi zam geldi Libya'dan şok hamle: Türkiye düşmanı ülkeyle deniz yetki konusunda anlaşma yaptılar Temmuzda emekliye çifte müjde! İşte kulislerde konuşulan iki senaryo Altın düştü, gözler Fed'de! İşte güncel fiyatlar Herkes lüks villa bekliyordu ama... Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut’un yaşadığı ev herkesi şaşırttı Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD’den İran’ın sürpriz teklifine cevap CHP'li vekil son seçim anketinin sonucunu paylaştı: İsmail Saymaz çılgına döndü Türkiye’nin 50 yıllık dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Sessiz sedasız konkordato ilan ettiler Çin'in savaş gemilerini bırakıp Türkiye'den alacaklar: Ama ihale sürecinde olmayacak şey oldu
Türkiye’nin 50 yıllık dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Sessiz sedasız konkordato ilan ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin 50 yıllık dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Sessiz sedasız konkordato ilan ettiler

Türkiye'nin köklü ulaşım devlerinden, 1975 yılından bu yana yollarda olan Kale Seyahat, içine düştüğü ekonomik darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato ilan etti. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda, grubun bünyesindeki 6 şirketle birlikte Kale Seyahat 3 aylık geçici mühlet korumasına alındı. Geniş bir yolcu ağına sahip olan yarım asırlık firmanın geleceği, mahkeme tarafından atanan komiser heyetinin hazırlayacağı raporla netlik kazanacak.

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğine geldi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe konkordato şoku yaşanıyor. Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren ve geniş bir yolcu ağına sahip olan Kale Seyahat, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

1975 yılında kurulan yarım asırlık şirket konkordato başvurusu yaptı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, başvurunun ardından şirketlerin finansal yapısının korunması ve borçların yeniden düzenlenmesi amacıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu süre boyunca firmalar, alacaklıların icra ve haciz işlemlerine karşı yasal koruma altında olacak.

Karar yalnızca ana şirketi değil; grup bünyesindeki Kale Express, Grandtur, Çelebiler Turizm ve Bayraktar Saray Petrolcülük gibi bağlı işletmeleri de kapsıyor. Böylece toplamda birden fazla şirket aynı çatı altında konkordato sürecine dahil edildi.

Mahkeme ayrıca sürecin sağlıklı ilerlemesi için üç kişilik bir komiser heyeti görevlendirdi. Bu ekip, şirketlerin mali tablolarını inceleyecek, borç yapılandırma planlarını denetleyecek ve hazırlayacağı raporla işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilir olup olmadığını değerlendirecek.

Öte yandan alacaklılar açısından da kritik bir takvim başladı. İlgili yasa gereği, konkordato kararına itiraz etmek isteyen kişi ve kurumlar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak sürece müdahil olabilecek.

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının "İçinden Geçeceğim" demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı
Gündem

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevi sürecinde kendisine destek vermeyen TÜSİAD çevrelerine yönelik "içinden geçeceğim" çıkışının ilk halkasını K..
Fenerbahçe taraftarından çirkin saldırı! Sporun birleştirici ruhuna gölge düştü
Gündem

Fenerbahçe taraftarından çirkin saldırı! Sporun birleştirici ruhuna gölge düştü

Rams Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi müsabakasının 80'inci dakikasında, Fenerbahçe taraftarlarına a..
Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti
Dünya

Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti

Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede iki gü..
Mide bulandıran suçlama! Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe bakın neden tutuklandı
Gündem

Mide bulandıran suçlama! Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe bakın neden tutuklandı

Et restoranı zinciri işleten ve "salt bae" olarak tanınan Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe akılalmaz bir suçlamayla tutuklandı...
Laikçilerin yeni ilahı 'Dağ-Taş' oldu! Amasra'da 'silüet' tiyatrosu!
Gündem

Laikçilerin yeni ilahı 'Dağ-Taş' oldu! Amasra'da 'silüet' tiyatrosu!

Milletin değerlerinden kopuk, zihinleri prangalı bir güruhun Amasra'daki Atatürk'lü 'silüet' ayini pes dedirtti. Akıl ve mantığın sınırların..
AFAD duyurdu: Malatya'da iki deprem!
Yerel

AFAD duyurdu: Malatya'da iki deprem!

AFAD, Malatya'da saat 15:41'de 3,9 büyüklüğünde; saat 15:42'de 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.
