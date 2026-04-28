Çin'in savaş gemilerini bırakıp Türkiye'den alacaklar: Ama ihale sürecinde olmayacak şey oldu

Tayland Kraliyet Donanması Sözcüsü Tuğamiral Paraj Ratanajaipan, Tayland fırkateyn projesi ile ilgili olarak, “Bir sonraki aşamada, Tayland Kraliyet Donanması tarafından atanan bir komite, sunulan tüm tekliflerin kapsamlı bir değerlendirmesini yapacak. Bu değerlendirme, teklif verenlerin yeterlilikleri, teknik teklifler, dengeleme teklifleri ve fiyatlandırma dahil olmak üzere önemli hususları kapsayacak. Titizliği, gerekli özeni ve ülke için mümkün olan en iyi sonucu sağlamak” amacıyla bir aydan biraz fazla sürecek. Tayland Kraliyet Donanması, bu tedarikin ulusal savunma yeteneklerini geliştirmeyi ve ülkenin denizcilik çıkarlarını korumayı amaçlıyor. İhalede, en az yüzde 20 yerli içerik ve teknoloji transferi şartı getirildi” dedi.