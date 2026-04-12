SON DAKİKA
Türkiye'yi '1 milyar dolar vereceksiniz' diyerek tehdit eden ülkeden bir açıklama daha: Alarm verilecek... Dağda bedava şehirde kilosu bin 500 lira Dünya 21 Nisan’a kilitlendi: Washington için geri sayım ve masadaki 3 riskli senaryo Çam ormanları arasındaki beyaz cennet! Bu manzarayı görmek için 2 bin 77 metreye çıkıyorlar ABD'den Çin'i savaşa çekme operasyonu
Palandöken’de kayak sezonu devam ediyor: Sezon 30 Nisan’a kadar uzatıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Palandöken'de kayak sezonu devam ediyor: Sezon 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Türkiye’nin kış turizmindeki sarsılmaz kalesi Palandöken, küresel ısınma masallarına inat nisan ayında bile kışın ihtişamını yaşamaya devam ediyor. Elverişli kar kalınlığı ve teknik altyapısıyla rakiplerine fark atan kayak merkezi, sezonun resmi olarak otuz nisan tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Meteoroloji verilerine göre iki yüz on bir santime ulaşan kar kalınlığıyla Palandöken, bahar aylarında kayak yapma ayrıcalığını sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya kanıtlıyor.

Foto - Palandöken’de kayak sezonu devam ediyor: Sezon 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Palandöken Kayak Merkezi'nde 2025-2026 kış sezonu, elverişli kar kalınlığı ve hava şartları sayesinde 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Foto - Palandöken’de kayak sezonu devam ediyor: Sezon 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Türkiye'nin kış turizminde öncü merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, kayak severlere bahar aylarında kayak yapma ayrıcalığı sunmaya devam ediyor. Ejder3200 Kayak Merkezi tarafından yapılan son açıklamaya göre, sezonun resmi olarak 30 Nisan 2026 tarihine kadar açık kalacağı duyuruldu. Aralık ayında kapılarını açan merkezde, nisan ayı itibarıyla kar kalınlığı hala kayak yapmaya uygun seviyelerde seyrediyor. Yetkililer, hava ve pist şartlarının elvermesi durumunda 30 Mayıs 2026 tarihine kadar pistlerin kayak kulüpleri ve milli takım çalışmaları için açık tutulabileceğini belirttiler. Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamalarda, Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 211 santim civarlarında.

Foto - Palandöken’de kayak sezonu devam ediyor: Sezon 30 Nisan’a kadar uzatıldı

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR Türkiye'nin en önemli kış turizm destinasyonlarından biri olan Palandöken Kayak Merkezi, elverişli kar kalınlığıyla sezonu 30 Nisan'a kadar uzatırken, sahip olduğu teknik altyapı ve dünya standartlarındaki pistleriyle de dikkat çekiyor. Palandöken, sadece uzun sezonuyla değil, profesyonel kayakçılardan yeni başlayanlara kadar her seviyeye hitap eden teknik donanımıyla ön plana çıkıyor. Zirveden başlayan ve neredeyse şehrin hemen yanı başına kadar uzanan pistler, kayak severlere kesintisiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Palandöken Kayak Merkezi, teknik kapasitesiyle uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek standartlarda hizmet veriyor.

Foto - Palandöken’de kayak sezonu devam ediyor: Sezon 30 Nisan’a kadar uzatıldı

DİK PİSTLERİ TERCİH SEBEBİ Palandöken'in en uzun kesintisiz parkuru, yaklaşık 12 kilometreye ulaşıyor. 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder3200, zirvesiyle Türkiye'nin en yüksek rakımlı kayak merkezlerinden biri konumunda. FIS (Uluslararası Kayak Federasyonu) onaylı slalom pistleri, diklik dereceleriyle profesyonel sporcuların ilk tercihi oluyor.

Foto - Palandöken’de kayak sezonu devam ediyor: Sezon 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Saatte binlerce kişiyi taşıyabilen son teknoloji gondol liftler, telesiyejler ve T-bar hatları sayesinde pistlerde bekleme süresi minimuma indiriliyor.

Foto - Palandöken’de kayak sezonu devam ediyor: Sezon 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Türkiye'nin en geniş aydınlatma sistemine sahip merkezinde, yaklaşık 10 kilometrelik pist alanında gece geç saatlere kadar kayak yapılabiliyor. Hava sıcaklığının uygun olduğu ancak yağışın yetersiz kaldığı dönemlerde, gelişmiş suni karlama sistemi sayesinde pistlerin kar kalitesi korunuyor.

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail ordusuna ait hedefleri vurduk
Dünya

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail ordusuna ait hedefleri vurduk

Hizbullah, İsrail ordusu noktalarına gün içinde İHA ve roketlerle 34 saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi
Gündem

Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak" ifadelerini kullandı.
Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye
Dünya

Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye

Suriye'nin güneyinde vatan haini bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi.

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti
Gündem

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti

Nevşehir mitinginde Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik yuhalama organize ettiği yönündeki tartışmalar gündemi hareketlendird..
Çağdaş dünyada kişiye özel kanun olmaz! 5816 kaldırılsın
Gündem

Çağdaş dünyada kişiye özel kanun olmaz! 5816 kaldırılsın

Dünya üzerinde vefat eden bir şahsın yasayla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu” çocuk - yaşlı ve yaban..
İran-ABD arasında kriz! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Dünya

İran-ABD arasında kriz! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Pakistan'da ABD ve İran arasındaki müzakerelerde kriz patlak verdi. Olumlu geçen görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda çıkmaza gi..
