Palandöken’de kayak sezonu devam ediyor: Sezon 30 Nisan’a kadar uzatıldı
Türkiye’nin kış turizmindeki sarsılmaz kalesi Palandöken, küresel ısınma masallarına inat nisan ayında bile kışın ihtişamını yaşamaya devam ediyor. Elverişli kar kalınlığı ve teknik altyapısıyla rakiplerine fark atan kayak merkezi, sezonun resmi olarak otuz nisan tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Meteoroloji verilerine göre iki yüz on bir santime ulaşan kar kalınlığıyla Palandöken, bahar aylarında kayak yapma ayrıcalığını sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya kanıtlıyor.