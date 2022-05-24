2022-05-24 17:35:21 Pakize Suda'nın son hali görenleri şok etti!
Oyuncu Pakize Suda'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Suda'nın son durumuyla ilgili Onur Akay bilgi verdi.
Oyuncu Pakize Suda'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Suda'nın son durumuyla ilgili Onur Akay bilgi verdi.
Pakize Suda bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Akıl zayıflığı yaşadığı belirtilen Pakize Suda, son haliyle sevenlerini derinden üzdü.
Pakize Suda bir süredir demans ve akıl hastalığı ile mücadele ediyor. Pakize Suda için yeğeni Dilara Elagözlü vasi olarak atanmıştı. Ses sanatçısı Onur Akay, Pakize Suda'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Onur Akay, Pakize Suda hakkında şu bilgileri verdi: "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor. Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor."
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