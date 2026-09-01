Pakistanlı yetkililer bomba gelişmeyi Türkiye'den duyurdu: 7 ülke daha düşünüyor
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili İslamabad yönetiminden heyecanlandıran bir açıklama geldi.
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili İslamabad yönetiminden heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Mepanews'te yer alan habere göre, İslamabad, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na altı veya yedi İslam ülkesinin katılmakla ilgilendiğini açıkladı.
Bloomberg'in aktardığına göre, anlaşmaya yönelik ilgisini kamuoyuna açık şekilde duyuran ülkeler arasında Bangladeş de bulunuyor.
Türkiye ise daha önce Mısır'ın da anlaşmaya katılabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Pakistan'ın açıklaması, üç ülke arasında imzalanan savunma anlaşmasının daha geniş bir bölgesel güvenlik yapılanmasına dönüşebileceğine işaret ediyor. Ancak anlaşmaya katılmak istediği belirtilen diğer ülkelerin isimleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Mekke Anlaşması nedir? Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalandı. Anlaşmanın temelini, taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üç ülkenin tamamına yapılmış sayılması ilkesi oluşturuyor. Bu yönüyle anlaşma, NATO'nun kolektif savunmayı düzenleyen 5. maddesine benzer bir güvenlik mekanizması olarak değerlendiriliyor.
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