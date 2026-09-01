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Pakistanlı yetkililer bomba gelişmeyi Türkiye'den duyurdu: 7 ülke daha düşünüyor

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Pakistanlı yetkililer bomba gelişmeyi Türkiye'den duyurdu: 7 ülke daha düşünüyor

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili İslamabad yönetiminden heyecanlandıran bir açıklama geldi.

#1
Foto - Pakistanlı yetkililer bomba gelişmeyi Türkiye'den duyurdu: 7 ülke daha düşünüyor

Mepanews'te yer alan habere göre, İslamabad, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na altı veya yedi İslam ülkesinin katılmakla ilgilendiğini açıkladı.

#2
Foto - Pakistanlı yetkililer bomba gelişmeyi Türkiye'den duyurdu: 7 ülke daha düşünüyor

Bloomberg'in aktardığına göre, anlaşmaya yönelik ilgisini kamuoyuna açık şekilde duyuran ülkeler arasında Bangladeş de bulunuyor.

#3
Foto - Pakistanlı yetkililer bomba gelişmeyi Türkiye'den duyurdu: 7 ülke daha düşünüyor

Türkiye ise daha önce Mısır'ın da anlaşmaya katılabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

#4
Foto - Pakistanlı yetkililer bomba gelişmeyi Türkiye'den duyurdu: 7 ülke daha düşünüyor

Pakistan'ın açıklaması, üç ülke arasında imzalanan savunma anlaşmasının daha geniş bir bölgesel güvenlik yapılanmasına dönüşebileceğine işaret ediyor. Ancak anlaşmaya katılmak istediği belirtilen diğer ülkelerin isimleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

#5
Foto - Pakistanlı yetkililer bomba gelişmeyi Türkiye'den duyurdu: 7 ülke daha düşünüyor

Mekke Anlaşması nedir? Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalandı. Anlaşmanın temelini, taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üç ülkenin tamamına yapılmış sayılması ilkesi oluşturuyor. Bu yönüyle anlaşma, NATO'nun kolektif savunmayı düzenleyen 5. maddesine benzer bir güvenlik mekanizması olarak değerlendiriliyor.

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