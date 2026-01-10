  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Pakistan'dan gündeme oturan çıkış: Dua edin Türkiye onu alıp götürsün
Haber Merkezi

Pakistan'dan gündeme oturan çıkış: Dua edin Türkiye onu alıp götürsün

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf katıldığı bir programda, "Dua edin Türkiye onu alıp Ankara'ya götürsün ve Filistinlilerin hesabını sorsun" dedi.

#1
ABD'nin Venezuela liderini hiçbir hukuku tanımadan kaçırması hakkında Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Netanyahu için de madem öyle ABD yada Türkiye "Dua edin Türkiye onu alıp Ankara'ya götürsün ve Filistinlilerin hesabını sorsun" dedi. Asıf, Netanyahu'yu insanlık tarihinin en kötü suçlusu ilan etti.

#2
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Geo News televizyonunda gazeteci Hamid Mir'in sorularını yanıtladı. ABD'nin yeni dönem politikaları, İran'a yönelik olası tehditler ve İsrail'in Gazze'deki soykırımı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Asıf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında gündem yaratacak ifadeler kullandı.

#3
Program sunucusu Hamid Mir'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Netanyahu'nun durumuyla ilgili sorusu üzerine Asıf, ABD'nin eğer insanlık dostuysa bu "firariyi" yakalayıp yargılaması gerektiğini belirtti.

#4
Mir'in, "Peki, eğer Türkiye Netanyahu'yu kaçırıp Ankara'ya götürürse ne olur? Bu yasa dışı olmaz mı?" şeklindeki sorusuna Pakistan Savunma Bakanı şu yanıtı verdi: "Dua edin böyle olsun. Dua edin ki Türkiye onu alıp götürsün ve bu insanların Filistinlilere yaptıklarının hesabını sorsun, defteri kapatsın. Allah'a yemin ederim ki, ben tarihin mütevazı bir öğrencisiyim; 4 bin, 5 bin yıllık insanlık tarihini kapsayabilirim. Filistinlilerin başına gelen bu tür bir olay, hiçbir kavmin başına gelmemiştir."

#5
Asıf, Netanyahu'nun yakalanıp getirilmesi konusunda ise sert konuştu. İsrail Başbakanı'nı "insanlığın en kötü, en berbat suçlusu" olarak nitelendiren Asıf, ona yardım ve yataklık edenlerin de aynı derecede suçlu olduğunu vurguladı. Asıf, "Netanyahu şu anda dünyanın en çok aranan suçlusu olmalıdır" ifadelerini kullandı.

#6
ABD'nin İran'a yönelik olası bir rejim değişikliği girişimi ve İsrail ile iş birliği hakkında da konuşan Asıf, iki ülkenin "birlikte oynadığını" veya dünyayı kandırdığını söyledi. Netanyahu'nun geçmişte Birleşmiş Milletler'de yaptığı sunumları hatırlatan Asıf, şunları kaydetti: "2012'de İran'ın birkaç gün içinde atom bombası yapacağını söylüyordu. 2018'de elinde çizelgelerle BM'de sunum yaptı. Bu seviyede yalan söylenebileceğini düşünebiliyor musunuz? Hepsi bir dramdı. Müdahale için bir gerekçe, bir geçmiş oluşturulmaya çalışılıyordu."

#7
Venezuela'da yaşanan olaylara ve ABD'nin eylemlerine atıfta bulunarak bir "Pandora'nın Kutusu" açıldığını belirten Asıf, Avrupa'nın sessizliğini eleştirdi. Avrupa'nın artık "tükenmiş bir güç" olduğunu savunan Pakistanlı Bakan, "Avrupa'da büyük bir liderlik eksikliği var. Tarih geçmişteki liderlerini hatırlayacak ama şu an tüm Avrupa sessiz. Ancak Latin Amerika ülkeleri; Meksika, Küba, Brezilya, Kolombiya konuşuyor, ses çıkarıyor" değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: Haber7

