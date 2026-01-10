Pakistan'dan gündeme oturan çıkış: Dua edin Türkiye onu alıp götürsün

Mir'in, "Peki, eğer Türkiye Netanyahu'yu kaçırıp Ankara'ya götürürse ne olur? Bu yasa dışı olmaz mı?" şeklindeki sorusuna Pakistan Savunma Bakanı şu yanıtı verdi: "Dua edin böyle olsun. Dua edin ki Türkiye onu alıp götürsün ve bu insanların Filistinlilere yaptıklarının hesabını sorsun, defteri kapatsın. Allah'a yemin ederim ki, ben tarihin mütevazı bir öğrencisiyim; 4 bin, 5 bin yıllık insanlık tarihini kapsayabilirim. Filistinlilerin başına gelen bu tür bir olay, hiçbir kavmin başına gelmemiştir."