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Teknoloji-Bilişim
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Pakistan'da Diriliş Ertuğrul sonrası yeni bomba! WhatsApp'ın sonu... Akın ettiler

2021-01-21 09:48:03
Pakistan'da Diriliş Ertuğrul sonrası yeni bomba! WhatsApp'ın sonu... Akın ettiler

Diriliş Ertuğrul dizisinin reytinglerde üst sıralardan inmediği Pakistan’da Türkiye’ye ve Türk markalarına karşı olan ilgi de artı.

#1
Foto - Dünyanın önde gelen uygulama mağazası optimizasyonu ve mobil uygulama yazılım platformlarından biri olan MobileAction'a göre BiP, Pakistan’da Google Play Store’da tüm kategorilerde en çok indirilen uygulama oldu. MobileAction platformunun paylaştığı verilere göre BiP’i, Telegram, Pi Network ve WhatsApp takip ediyor.

Dünyanın önde gelen uygulama mağazası optimizasyonu ve mobil uygulama yazılım platformlarından biri olan MobileAction'a göre BiP, Pakistan’da Google Play Store’da tüm kategorilerde en çok indirilen uygulama oldu. MobileAction platformunun paylaştığı verilere göre BiP’i, Telegram, Pi Network ve WhatsApp takip ediyor.

#2
Foto - Öte yandan Bangladeş ve Endonezya gibi ülkelerde yoğun ilgiyle karşılaşan BiP, Hindistan’da da en çok indirilen anlık mesajlaşma uygulamaları kategorisinde 6’ncı sırada bulunuyor. Pakistan Ulusal Gençlik Meclisi lideri Atşan Ali Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistanlıların Türkiye ile ilişkisi bulunduğunu, Türkiye'yi sevdiğini ve BiP’i kendi ülkelerinin mobil uygulamasıymış gibi düşündüklerini söyledi. Turkcell Kurumsal İletişim Süreci Müdürü Burak Mergen, BiP'in 2013'te kurulduğunu ve şimdiye dek dünya genelinde 65 milyonun üzerinde indirildiğini ifade ederek uygulamanın son 10 günde yurt dışı ve yeni kullanıcıların geldiği en önemli pazarlardan olan Pakistan'da 8 milyonun üzerinde indirildiğini anımsattı. Mergen, WhatsApp tartışmalarının ardından 10 milyon yeni kullanıcının uygulamayı indirdiğini belirtti.

Öte yandan Bangladeş ve Endonezya gibi ülkelerde yoğun ilgiyle karşılaşan BiP, Hindistan’da da en çok indirilen anlık mesajlaşma uygulamaları kategorisinde 6’ncı sırada bulunuyor. Pakistan Ulusal Gençlik Meclisi lideri Atşan Ali Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistanlıların Türkiye ile ilişkisi bulunduğunu, Türkiye'yi sevdiğini ve BiP’i kendi ülkelerinin mobil uygulamasıymış gibi düşündüklerini söyledi. Turkcell Kurumsal İletişim Süreci Müdürü Burak Mergen, BiP'in 2013'te kurulduğunu ve şimdiye dek dünya genelinde 65 milyonun üzerinde indirildiğini ifade ederek uygulamanın son 10 günde yurt dışı ve yeni kullanıcıların geldiği en önemli pazarlardan olan Pakistan'da 8 milyonun üzerinde indirildiğini anımsattı. Mergen, WhatsApp tartışmalarının ardından 10 milyon yeni kullanıcının uygulamayı indirdiğini belirtti.

#3
Foto - WhatsApp’ın çok sayıda ülkedeki kullanıcılarından tepki çeken kişisel verilerin korunmasına dair yeni politikasının ardından milyonlarca kişi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelimini sürdürüyor.

WhatsApp’ın çok sayıda ülkedeki kullanıcılarından tepki çeken kişisel verilerin korunmasına dair yeni politikasının ardından milyonlarca kişi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelimini sürdürüyor.

#4
Foto - Bangladeşli gazeteci Aoulad Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

Bangladeşli gazeteci Aoulad Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BiP'i kullanmanın WhatsApp'tan daha güvenli olduğunu düşünüyorum çünkü BİP, kullanıcıların tüm bilgilerini güvende tutacağını garanti ediyor." ifadesini kullandı. WhatsApp'ın gizlilik politikasındaki değişikliklerin kendisini geçiş yapmaya ittiğini söyleyen Hüseyin, "WhatsApp, kullanıcıların bilgilerini Facebook ile paylaşmaya karar verdiğinden dolayı mahremiyetim konusunda endişe duydum ve BiP'e geçmeye karar verdim." dedi. Dakka Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Enstitüsünden Prof. Zerina Begüm, kullanıcıların yeni bir şeyle doğal olarak ilgilendiklerini belirterek "Böylece yeni tanıtılan BiP, insanların ilgisini çekti ve WhatsApp'ın tartışmalı hamlesinin yarattığı boşluk, uygulamanın popülerlik kazanmasında önemli rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Bangladeşlilerin Türkiye hakkındaki olumlu düşüncelerine katıldığını dile getiren Begüm, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan duyguların uygulamanın Bangladeş’te benimsenip kullanılmasında büyük rolü olduğunu söyledi. Başkent Dakka'da öğrenci olan Oliur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Başta cesur lider Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye’yi ve Türk dizileri Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Uyanış: Büyük Selçuklu’yu çok seviyorum. Bu yüzden Türk uygulaması BiP’i ana mesajlaşma uygulamam olarak indirdim ve bundan sonra WhatsApp yerine onu kullanacağım.” dedi. Bilgi teknolojileri uzmanı Rakibul İslam, Türkiye'nin girişimine övgüde bulunarak BiP'nin durum ve tema seçenekleri gibi daha fazla özellik eklemesi gerektiğini söyledi.

Bangladeşlilerin Türkiye hakkındaki olumlu düşüncelerine katıldığını dile getiren Begüm, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan duyguların uygulamanın Bangladeş’te benimsenip kullanılmasında büyük rolü olduğunu söyledi. Başkent Dakka'da öğrenci olan Oliur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Başta cesur lider Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye’yi ve Türk dizileri Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Uyanış: Büyük Selçuklu’yu çok seviyorum. Bu yüzden Türk uygulaması BiP’i ana mesajlaşma uygulamam olarak indirdim ve bundan sonra WhatsApp yerine onu kullanacağım.” dedi. Bilgi teknolojileri uzmanı Rakibul İslam, Türkiye'nin girişimine övgüde bulunarak BiP'nin durum ve tema seçenekleri gibi daha fazla özellik eklemesi gerektiğini söyledi.

#6
Foto - Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu verilerine göre, yaklaşık 27 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor. Dünyanın önde gelen uygulama mağazası optimizasyonu ve mobil uygulama yazılım platformlarından biri olan MobileAction'a göre, BiP şu anda Bangladeş'te Android kullanıcıları tarafından en çok indirilen anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en üst sırada yer alıyor. BiP’in indirilmesindeki artış, 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ın kısa süre önce gizlilik politikasında ana şirket Facebook ile daha fazla veri paylaşmasına izin veren tartışmalı değişiklikler getirmesinin ardından dünya çapında ivme kazanmıştı. BİP, WhatsApp'ı Bangladeş'te ikinci sıraya geriletirken, onu imo, Facebook Messenger ve Telegram Messenger takip ediyor. Google Play Store’un dünkü verilerine göre, BiP dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Dünya çapında 106 dile anlık çeviri imkanı ve döviz kuru gibi çok çeşitli yardımcı özellikler sunan uygulama, güvenli, kullanımı kolay ve ücretsiz iletişim imkanı sunuyor. Kullanıcılar ayrıca aynı anda 10 kişiye kadar görüntülü ve sesli görüşme yapabiliyor.

Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu verilerine göre, yaklaşık 27 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor. Dünyanın önde gelen uygulama mağazası optimizasyonu ve mobil uygulama yazılım platformlarından biri olan MobileAction'a göre, BiP şu anda Bangladeş'te Android kullanıcıları tarafından en çok indirilen anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en üst sırada yer alıyor. BiP’in indirilmesindeki artış, 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ın kısa süre önce gizlilik politikasında ana şirket Facebook ile daha fazla veri paylaşmasına izin veren tartışmalı değişiklikler getirmesinin ardından dünya çapında ivme kazanmıştı. BİP, WhatsApp'ı Bangladeş'te ikinci sıraya geriletirken, onu imo, Facebook Messenger ve Telegram Messenger takip ediyor. Google Play Store’un dünkü verilerine göre, BiP dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Dünya çapında 106 dile anlık çeviri imkanı ve döviz kuru gibi çok çeşitli yardımcı özellikler sunan uygulama, güvenli, kullanımı kolay ve ücretsiz iletişim imkanı sunuyor. Kullanıcılar ayrıca aynı anda 10 kişiye kadar görüntülü ve sesli görüşme yapabiliyor.

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