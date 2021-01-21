Pakistan'da Diriliş Ertuğrul sonrası yeni bomba! WhatsApp'ın sonu... Akın ettiler

Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu verilerine göre, yaklaşık 27 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor. Dünyanın önde gelen uygulama mağazası optimizasyonu ve mobil uygulama yazılım platformlarından biri olan MobileAction'a göre, BiP şu anda Bangladeş'te Android kullanıcıları tarafından en çok indirilen anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en üst sırada yer alıyor. BiP’in indirilmesindeki artış, 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ın kısa süre önce gizlilik politikasında ana şirket Facebook ile daha fazla veri paylaşmasına izin veren tartışmalı değişiklikler getirmesinin ardından dünya çapında ivme kazanmıştı. BİP, WhatsApp'ı Bangladeş'te ikinci sıraya geriletirken, onu imo, Facebook Messenger ve Telegram Messenger takip ediyor. Google Play Store’un dünkü verilerine göre, BiP dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Dünya çapında 106 dile anlık çeviri imkanı ve döviz kuru gibi çok çeşitli yardımcı özellikler sunan uygulama, güvenli, kullanımı kolay ve ücretsiz iletişim imkanı sunuyor. Kullanıcılar ayrıca aynı anda 10 kişiye kadar görüntülü ve sesli görüşme yapabiliyor.