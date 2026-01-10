  • İSTANBUL
Pahalılıktan kaçanlar Yunana sığındı
Pahalılıktan kaçanlar Yunana sığındı

Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtınada çok sayıda teknenin batması, Türkiye’deki liman ücretleri ve denizcilerin yaşadığı yapısal sorunları bir kez daha gündeme getirdi.

Anadolu Denizcilik Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Tumay Gören, yaşanan kayıpların temel nedenlerinden birinin yüksek liman ücretleri olduğunu belirterek, konunun ivedilikle ele alınması gerektiğini söyledi.

Gören, Türkiye’de liman ücretlerinin son beş yılda euro bazında art arda zamlandığını, bu durumun Türk denizcilerini ciddi şekilde zorladığını ifade etti. Limanların aşırı derecede pahalı olması nedeniyle birçok teknenin limanlara giremediğini dile getirdi.

Gören, buna karşılık Yunanistan’daki liman fiyatlarının Türkiye’nin yaklaşık onda biri seviyesinde olduğunu belirtti. Bu nedenle çok sayıda Türk teknesinin Yunan limanlarına sığınmak zorunda kaldığını vurguladı.

Gören, "Yunanistan hükümetindeki limanlar Türkiye'nin onda bir fiyatında, birçok teknemiz Yunan limanlarına sığınmak durumunda kalıyor. Bir de amatör denizcilerin üzerinde bir mavi kart baskısı var.

Bu baskının da kaldırılması lazım. Hiçbir tekne özgürce Türkiye'de dolaşamıyor. Dolayısıyla Ege Denizi'nde Yunan sularına gitmek zorunda kalıyor. Bu konuyu ivedi olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Liman ücretlerindeki fiyat farklarının yer yer iki, üç hatta on kata kadar çıktığını ifade eden Gören, Türk denizcilerinin bu nedenle yabancı ülkelerin limanlarına yöneldiğini söyledi.

Yaşanan son fırtınada birçok teknenin batmasının da bu sorunun bir sonucu olduğuna işaret eden Gören, "Geçen gün oluşan fırtınada birçok tekne biliyorsunuz battı.

Türkiye'nin genelinde bu tekneler limanda liman ücretlerinin pahalı oluşu nedeniyle liman dışında konaklamak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle milli servetimiz olan Harap oluyor, bertaraf oluyor. Buna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Tumay Gören, liman sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, Türk denizcilerinin desteklenmesinin hem denizcilik sektörü hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

