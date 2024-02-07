Paflagonyalılar tarafından yapıldı! Bu tarihi yapı herkesi şaşırtıyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, “İlimizde mevcut olan kaya mezarları var. Kaya mezarları deyince akla Amasya gelir ama Amasya’daki ve dünyadaki kaya mezarlarının aksine eşine benzerine çok ender rastlanan özel olarak yapılmış mimarisiyle, kabartmasıyla, takıyla, tacıyla benzeri çok az olan Boyabat Salar köyü kaya mezarlarımız, Taşköprü Boyabat yolu üzerinde, Durağan ilçemizde Terelek Kaya Mezarlarımız, Ambarkaya Kaya Mezarlarımız aynı mimarda yapılmış. Bunlar bölgenin ülkenin eşi benzeri olmayan kaya mezarları. Bunların turizme kazandırılması ile ilgili de çevre düzenlemesi ve benzeri çalışmalar şuan da yürütüyoruz” dedi.