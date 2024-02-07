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Paflagonyalılar tarafından yapıldı! Bu tarihi yapı herkesi şaşırtıyor

2024-02-07 19:52:32
Paflagonyalılar tarafından yapıldı! Bu tarihi yapı herkesi şaşırtıyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Kaya Mezarları, daha geniş kitleler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

#1
Foto - Paflagonyalılar tarafından yapıldı! Bu tarihi yapı herkesi şaşırtıyor

Medeniyetlerin beşiği Anadolu’nun en kuzeyinde bulunan Sinop, doğasıyla ve M.Ö. 2200’lü yıllara uzanan çeşitli medeniyetlerin bıraktığı izlerle Türkiye’nin turizm kentlerinden biri olarak konumlandırılıyor. Doğa ve denizin buluştuğu Sinop’un günümüze ulaşan tarihi zenginliklerinden biri de Boyabat ilçesinde bulunuyor. Türkiye’nin sağlam kaya mezarlarından sadece biri olan ve koruma altındaki Boyabat Kaya Mezarları, yıllardır daha geniş kitlelerce keşfedilmeyi bekliyor.

#2
Foto - Paflagonyalılar tarafından yapıldı! Bu tarihi yapı herkesi şaşırtıyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, “İlimizde mevcut olan kaya mezarları var. Kaya mezarları deyince akla Amasya gelir ama Amasya’daki ve dünyadaki kaya mezarlarının aksine eşine benzerine çok ender rastlanan özel olarak yapılmış mimarisiyle, kabartmasıyla, takıyla, tacıyla benzeri çok az olan Boyabat Salar köyü kaya mezarlarımız, Taşköprü Boyabat yolu üzerinde, Durağan ilçemizde Terelek Kaya Mezarlarımız, Ambarkaya Kaya Mezarlarımız aynı mimarda yapılmış. Bunlar bölgenin ülkenin eşi benzeri olmayan kaya mezarları. Bunların turizme kazandırılması ile ilgili de çevre düzenlemesi ve benzeri çalışmalar şuan da yürütüyoruz” dedi.

#3
Foto - Paflagonyalılar tarafından yapıldı! Bu tarihi yapı herkesi şaşırtıyor

Kaya mezarlarının tarihi ve özelliklerinden de bahseden Süren, “Kaya mezarları Boyabat-Kastamonu karayolunun 15. kilometresinde Salar köyü sınırları içinde yer alıyor. Köyün doğusunda ve yüksekçe bir kalker kayanın üzerinde yer alan Mezar Gökırmak Ovası’na hakim bir tepede bulunuyor. Kaya mezarına ulaşmak için kara yolundan ayrılarak köy yoluna girilmesi gerekiyor. Mezar çevresinde bulunan kaya işlemeleri, çevre köylerce Şeytan Basamakları adı verilen insan yapımı bir basamaklı tünelin bulunması bu alanın sadece mezar için kullanılmadığını ve çok eski bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Kaya mezarının MÖ 7. yüzyılda Paflagonyalılar tarafından yapıldığı sanılıyor. Kaya mezarının dış kısmı dikdörtgen şeklinde ve yaklaşık olarak boyu 10 metre, yüksekliği 5 metre. Kaya mezarı ve çevresi hala tam olarak bilinmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Boyabat’ta yer alan kaya mezarı koruma altına alındı. Kurul, özel mülkiyette yer alan kaya mezarının tarihi değere sahip olduğuna karar verdi” diye konuştu.

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