Özgür Özel’e daha ilk günden çok büyük şok! Resmen neye uğradığını şaşıracak

Mehmet Metiner, Hamas için “terör örgütü” diyen CHP’nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel’i resmen yerin dibine soktu. Özel’e adeta ders veren Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: “CHP gibi bir partinin genel başkanısınız. Yıllardır bu ülkede milletvekilliği yapıyorsunuz. Size yakışan bilerek konuşmaktır. Bilmediğiniz konularda da konuşmamaktır. Gördüğüm o ki Filistin meselesini tarihsel olarak hiç bilmiyorsunuz. İngiliz işgaliyle başlayan ve İsrail devletinin kuruluşuyla tamamlanan süreci de pek bilmiyorsunuz. İsrail’i kuran Arap-İslam düşmanı İRGUN terör örgütünden ne kadar haberdarsınız bilmiyorum. İsrail’in kurulduktan sonra nasıl toprak işgal etme siyaseti izlediğini, bu nedenle acımasız tehcir ve katliama yöneldiğini bilmiyorsanız Batılı iki yazarın kaleminden çıkan KUDÜS EY KUDÜS kitabını vakit bulup okursanız öğrenirsiniz.