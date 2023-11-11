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Medya
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Özgür Özel’e daha ilk günden çok büyük şok! Resmen neye uğradığını şaşıracak

2023-11-11 13:40:58
Özgür Özel’e daha ilk günden çok büyük şok! Resmen neye uğradığını şaşıracak

Mehmet Metiner, Hamas için “terör örgütü” diyen CHP’nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel’i resmen yerin dibine soktu. Özel’e adeta ders veren Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: “CHP gibi bir partinin genel başkanısınız. Yıllardır bu ülkede milletvekilliği yapıyorsunuz. Size yakışan bilerek konuşmaktır. Bilmediğiniz konularda da konuşmamaktır. Gördüğüm o ki Filistin meselesini tarihsel olarak hiç bilmiyorsunuz. İngiliz işgaliyle başlayan ve İsrail devletinin kuruluşuyla tamamlanan süreci de pek bilmiyorsunuz. İsrail’i kuran Arap-İslam düşmanı İRGUN terör örgütünden ne kadar haberdarsınız bilmiyorum. İsrail’in kurulduktan sonra nasıl toprak işgal etme siyaseti izlediğini, bu nedenle acımasız tehcir ve katliama yöneldiğini bilmiyorsanız Batılı iki yazarın kaleminden çıkan KUDÜS EY KUDÜS kitabını vakit bulup okursanız öğrenirsiniz.

#1
Foto - Özgür Özel’e daha ilk günden çok büyük şok! Resmen neye uğradığını şaşıracak

Şu an Filistin toprakları işgal altında. İsrail orada işgalci bir devlet olarak bulunuyor. Milyonlarca Filistinli yerinden-yurdundan-evinden tehcir edildi. Yüz binlercesi katledildi. Bugün bile Batı Şeria gibi işgal altındaki topraklarda Filistinlilerin evlerine zorla el konuluyor, yerlerine Siyonist Yahudiler yerleştiriliyor. Buna direnenler de ya öldürülüyor ya da hapsediliyor. Siz de o evlere yerleşenlere ne yazık ki “yerleşimci”, İsrail işgal ve terör devletine de “meşru savunma hakkı olan ülke” diyebiliyorsunuz. Çok yazık! (…)

#2
Foto - Özgür Özel’e daha ilk günden çok büyük şok! Resmen neye uğradığını şaşıracak

Size göre İsrail her gün soykırım düzeyinde acımasız ve kıyıcı davranırken meşru bir devlet ama HAMAS ise işgale ve zulme direndiği için terör örgütü öyle mi? İsrail’e terör devleti diyemeyen siz nedense kendi topraklarına ve halkına sahip çıkıp direnen HAMAS’ı neye dayanarak terör örgütü ilan ediyorsunuz bilmek isteriz. İsrail için terör devleti diyemeyen siz nedense HAMAS’ın “sivil yerleşimci” kılığındaki Siyonist askerlere veya silahlı milis güçlerine yönelik saldırılarını gerekçe göstererek terörist diyebiliyorsunuz. Bu mantığınız şayet doğru ise o vakit İsrail’in yapıp ettikleri için terörist sıfatını niye kullanmaktan kaçınıyorsunuz? Bari kendinizle çelişmeyiniz. (…)”

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